Prokuroria nis hetim ndaj 55 vjeçarit nga Shkupi, dyshohet se tentoi të vrasë bashkëshorten me armë zjarri
Prokuroria Themelore Publike Shkup ka nisur procedurë hetimore ndaj një 55-vjeçari nga Shkup, i dyshuar për veprën penale vrasje në tentativë, ndërsa ndaj tij është hapur edhe procedurë për rrezikim të sigurisë.
Sipas Prokurorisë, më 1 mars në shtëpinë familjare, në prani edhe të një personi tjetër dhe gjatë një rasti të dhunës në familje, i dyshuari me dashje ka tentuar ta vrasë bashkëshorten e tij.
Sipas hetimeve, i dyshuari ka nxjerrë një pistoletë të cilën e posedonte me leje, e ka mbushur dhe ka qëlluar një plumb. Plumbi ka kaluar pranë viktimës, është përplasur në parket dhe më pas ka përfunduar në dritare.
Pas incidentit, i dyshuari është zbritur në katin e poshtëm dhe u ka thënë dy vajzave të tij se kishte qëlluar ndaj nënës së tyre. Më pas, ato së bashku me nënën janë larguar nga shtëpia.Sipas Prokurorisë, më 5 mars i dyshuari sërish i është kërcënuar bashkëshortes me armë zjarri para dy vajzave të tyre, me qëllim që t’i shqetësojë dhe t’i frikësojë.
Prokurori publik i ka propozuar gjyqtarit të procedurës paraprake në Gjykata Themelore Penale Shkup caktimin e masës së paraburgimit për të dyshuarin, për shkak të rrezikut të arratisjes, mundësisë për të ndikuar mbi dëshmitarët dhe procedurën, si dhe rrezikut që ai të përfundojë veprën penale që kishte tentuar të kryente.