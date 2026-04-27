Prokuroria hap hetim ndaj një 25-vjeçari nga Shkupi, dyshohet për tentim vrasje
PTHP njofton se Prokurori Publik i Prokurorisë Themelore Publike në Shkup lëshoi Urdhër për të zhvilluar procedurë hetimore kundër një personi për të cilin ekziston dyshim i bazuar se ka tentuar të kryejë vepër penale "Vrasje" sipas nenit 123, paragrafi 1, në lidhje me nenin 19 të Kodit Penal.
"I dyshuari 25-vjeçar, më 23 prill pas mesnate, me dashje ka tentuar të privojë nga jeta një person tjetër para një objekti hotelierik. Një grindje e shkurtër verbale në objektin ushqimor ka eskaluar në një përleshje fizike midis tyre. I dëmtuari e sulmoi të dyshuarin, dhe në atë moment i dyshuari nxori një thikë dhe e goditi të dëmtuarin disa herë në gjoks, shpinë dhe bark, duke i shkaktuar plagë me thikë. Pas marrjes së ndihmës mjekësore, i dëmtuari është liruar për trajtim shtëpiak".
"Duke marrë parasysh të gjitha rrethanat dhe bazat ligjore, prokurori publik i paraqiti një propozim gjyqtarit të procedurës paraprake të Gjykatës Themelore Penale të Shkupit që të dyshuarit t'i caktohet arrest shtëpiak", thonë nga PTHP.