Prokurorët kryejnë bastisje në të gjithë Evropën mbi dyshimet për keqpërdorim të fondeve nga një grup i shuar i ekstremit të djathtë në BE
Zyra e Prokurorit Publik Evropian (EPPO) tha të martën se po kryente bastisje në katër vende për të hetuar përvetësimin e dyshuar të fondeve të BE-së nga ish-grupi i ekstremit të djathtë, Identitet dhe Demokraci (ID) në parlamentin Evropian.
EPPO tha se bastisjet ishin "pjesë e një hetimi të vazhdueshëm mbi përdorimin e fondeve të BE-së nga një ish-grup politik i Parlamentit Evropian midis viteve 2019 dhe 2024", transmeton Telegrafi.
Grupi ID u shpërbë zyrtarisht pas zgjedhjeve në vitin 2024 dhe u pasua nga një grupim i ri Patriotët për Evropën. Ai përfshinte eurodeputetë nga një sërë partish euroskeptike, përfshirë Tubimin Kombëtar (RN) të Francës, Ligën (Lega) të Italisë dhe Alternativën për Gjermaninë (AfD).
Jordan Bardella, president i RN dhe kreu i grupit Patriotët, postoi në X të martën në mbrëmje se "bastisjet kanë qenë duke u zhvilluar në zyrat dhe shtëpitë private të ofruesve të shërbimeve të komunikimit që kanë punuar me ne" që nga mëngjesi.
Prokurori i BE-së njoftoi hetime zyrtare në korrik të vitit të kaluar, pasi media citoi një raport parlamentar i cili thoshte se ID dyshohej se kishte shpenzuar në mënyrë të papërshtatshme 4.3 milionë euro midis viteve 2019 dhe 2024.
Bardella në atë kohë tha se hetimi përfaqësonte "një operacion të ri ngacmimi nga Parlamenti Evropian".
RN po synon shansin e saj më të mirë deri më tani për të fituar presidencën në Francë vitin e ardhshëm, me sondazhet që sugjerojnë se do të ketë një epërsi komanduese në raundin e parë të votimit.
Por kandidatja tre herë presidenciale e RN, Marine Le Pen, mund të duhet të heqë dorë nga gara dhe të lejojë Bardellën të kandidojë në vend të saj, nëse një gjykatë e Parisit javën e ardhshme mbështet një ndalim pesëvjeçar nga detyra në një rast të veçantë të vendeve të punës të dyshuara të rreme në parlamentin e BE-së nga viti 2004 deri në vitin 2016. /Telegrafi/