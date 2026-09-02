Privohet nga liria 27 vjeçari nga Shkupi, e ka dhunuar fizikisht gruan e tij në një zonë pyjore
Një ngjarje e rëndë është raportuar mbrëmë në polici, ku një burrë e lidhi gruan e tij në një pemë në pyll dhe e sulmoi me një objekt të fortë.
Sipas informacioneve nga Ministria e Brendshme, dje në orën 20:40 në Shkup, oficerët e policisë arrestuan personin me inicialet L.F.D. (27) nga Shkupi, duke vepruar në bazë të një raporti të mëparshëm nga gruaja e tij 21-vjeçare se ai e kishte sulmuar fizikisht në shtëpinë familjare, dhe më vonë e kishte çuar në një zonë pyjore në rajonin e Shkupit, ku e kishte lidhur në një pemë dhe e kishte sulmuar me një objekt të fortë.
Për rastin do të pasojnë dhe veprime të tjera ligjore.
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