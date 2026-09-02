Zekolli-Morina: Janë përcaktuar hapat konkret për ndërtimin e tunelit ndërkufitar të rrugës Tetovë-Prizren
Zëvendësministreja e Transportit, Kaltrina Zekolli Shaqiri, ka pritur sot në Ministrinë e Transportit grupin punues për projektin e rrugës Tetovë-Prizren, në takimin e radhës me përbërjen e re nga pala kosovare, të kryesuar nga zv/ministri i Infrastrukturës dhe Transportit të Kosovës, Zef Morina.
Në takim janë shqyrtuar çështjet administrative që lidhen me Marrëveshjen ndërqeveritare, si dhe progresi i të dyja palëve në përmbushjen e detyrimeve të tyre – nga aktivitetet në terren deri te përfundimi i dokumentacionit teknik.
Palët kanë përcaktuar hapat e ardhshëm konkretë për avancimin e projektit, me fokus në hapjen e procedurës së tenderimit për projektimin e tunelit ndërkufitar.
“Mbetemi plotësisht të përkushtuar që, me vullnet të plotë dhe bashkëpunim të ndërsjellë, sa më shpejt ta hapim fazën e tenderimit dhe ta çojmë përpara këtë projekt strategjik”, ka deklaruar Zekolli Shaqiri.
Rruga Tetovë–Prizren synon të krijojë një lidhje të re strategjike infrastrukturore mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës, duke forcuar lidhjet ekonomike, tregtare dhe të transportit ndërmjet dy vendeve.