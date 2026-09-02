Murtezani dorëzon letrat kredenciale te Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte
Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës së Maqedonisë së Veriut në NATO, Orhan Murtezani, ka dorëzuar zyrtarisht letrat kredenciale te Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte.
Me këtë rast, Murtezani ka shprehur mirënjohje për pritjen e ngrohtë, duke theksuar përgjegjësinë që merr për përfaqësimin e vendit në Aleancë.
“Mirënjohje për Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, për mirëpritjen e ngrohtë gjatë dorëzimit zyrtar të letrave kredenciale.
Maqedonia e Veriut ka vendin e saj, zërin e saj dhe aleatët e saj në Aleancë. Me shumë nder e marr përsipër përgjegjësinë që ky zë të jetë i qartë, kredibil dhe i qëndrueshëm.”, ka shkruar Murtezani.
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