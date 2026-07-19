ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Tre persona janë arrestuar në Shkup në dy aksione të ndara policore, ku gjatë bastisjeve janë gjetur dhe sekuestruar drogë, armë dhe municion.

Sipas njoftimit të MPB-së, më 18 korrik 2026, në zonën e Bit Pazarit, policia arrestoi S.B. (21) dhe E.A. (33), të dy nga Shkupi.

Gjatë bastisjeve të kryera në shtëpitë e tyre me urdhër gjykate, janë gjetur dhe sekuestruar 58 qese me lëndë të bardhë pluhurore, që dyshohet të jetë drogë, si dhe një peshore digjitale.

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