Privohen nga liria tetë persona, policia u gjeti substanca narkotike
Tetë persona janë arrestuar në vende të shumta në të gjithë vendin gjatë 24 orëve të fundit, pasi u është gjetur drogë në posedim, njoftoi Ministria e Brendshme.
Në Shkup, oficerët e policisë nga SPB Shkup ndaluan G.D. (30) nga Velesi, F.P. (28) nga Kumanova, si dhe I.M. (23), B.V. (27), A.B. (27) dhe A.Sh. (29), të gjithë nga Shkupi, në vende të ndryshme. Gjatë kontrolleve, tek ata u gjet dhe u sekuestrua marihuanë, si dhe substanca të grimcuara dhe pluhur.
Në Tetovë, në rrugën Ilindenska në orën 23:40, është ndaluar E.B. (19) nga Tetova, ndërsa gjatë kontrollit është gjetur marihuanë.
Në Manastir, rreth orës 01:00 të mëngjesit në rrugën “Partizanska”, pranë palestës sportive, policia arrestoi S.T. nga Manastiri, pasi tek ai u gjet edhe marihuanë.
Ministria e Brendshme informon se pas dokumentimit të plotë të rasteve, kundër të gjithë individëve do të ngrihen akuza përkatëse në përputhje me procedurat ligjore në fuqi.