Prindërit e qetë kanë këto pesë zakone, sipas ekspertëve
Çdo prind stresohet ndonjëherë. Mjafton një nga ato mëngjeset kur askush nuk mund t’i gjejë këpucët, derisa detyrat e shtëpisë zhduken pesë minuta para shkollës dhe koha e gjumit shndërrohet në një negocim të mundimshëm. Të qenit i qetë në çdo kohë nuk është as realiste dhe as e pritshme.
Megjithatë, psikologët kanë vënë re diçka interesante tek prindërit që përballojnë kaosin e jetës së përditshme më mirë se shumica. Sekreti nuk është se fëmijët e tyre janë më të bindur ose më pak kërkues, por se ata vetë reagojnë ndryshe. Në vend që t'i përgjigjen impulsivisht çdo faktori stresues, ata mbështeten në zakone të vogla që i ndihmojnë të mos mbingarkohen nga emocionet, shkruan Times of India.
Ata përqendrohen te mësimi, jo vetëm te sjellja
Në vend që të pyesin: "Si mund ta ndaloj këtë sjellje?", prindërit e qetë kanë më shumë gjasa të mendojnë: "Çfarë mund të mësojë fëmija im nga kjo situatë?" Kështu, një detyrë shtëpie e harruar bëhet një mundësi për të mësuar përgjegjësi, dhe një grindje me vëllezërit dhe motrat bëhet një mundësi për të praktikuar zgjidhjen e konflikteve. Fokusi nuk është në kontrollin e sjelljes, por në zhvillimin e aftësive jetësore.
Ata nuk frikësohen për çdo gjë të vogël
Fëmijët harrojnë, debatojnë dhe ndonjëherë marrin vendime të këqija. Prindërit e qetë e dinë se jo çdo gabim kërkon një mësim ose ndëshkim të menjëhershëm. Ndonjëherë pasoja natyrore e një veprimi është një mësim më i mirë se çdo zë i ngritur. Duke kursyer energjinë e tyre për atë që ka vërtet rëndësi, ata mbeten më të qëndrueshëm dhe efektivë kur lindin probleme më serioze.
Ata dinë si ta riparojnë një marrëdhënie pas një grindjeje
Edhe prindërit më të qetë kanë ditë të këqija. Dallimi është se pas një momenti tensioni, ata janë gati të kthehen dhe të thonë: "Më vjen keq që bërtita" ose "Le të flasim për atë që ndodhi". Hulumtimet mbi marrëdhënien midis prindërve dhe fëmijëve tregojnë se riparimi i marrëdhënies pas një grindjeje ndërton besim shumë më tepër sesa injorimi i konfliktit dhe pretendimi se nuk ka ndodhur asgjë.
Ato i lejojnë fëmijët të ndiejnë frustrim
Është joshëse të hidhesh dhe të zgjidhësh çdo problem që ka një fëmijë përpara se të fillojë të ketë vështirësi. Prindërit e qetë i rezistojnë kësaj nxitjeje. Ata i lënë fëmijët e tyre të zgjidhin vetë një enigmë të vështirë, të përpiqen të zgjidhin një mosmarrëveshje me një mik ose të shërohen nga një zhgënjim i vogël. Janë këto lloj përvojash që, me kalimin e kohës, ndërtojnë qëndrueshmëri, vetëbesim dhe aftësinë për të menaxhuar emocionet.
Ata kujdesen për veten e tyre
Psikologjia ka konfirmuar vazhdimisht se gjendja mendore dhe fizike e prindërve ndikon drejtpërdrejt në cilësinë e prindërimit. Prindërit që gjejnë kohë për gjumë të mjaftueshëm, ushqejnë marrëdhënie të përmbushura, ushtrojnë rregullisht ose i lejojnë vetes të paktën disa minuta qetësi gjatë ditës, e kanë më të lehtë të qëndrojnë të duruar në situata sfiduese. Kujdesi për veten nuk është egoizëm, por një domosdoshmëri që u jep atyre më shumë energji emocionale për t'u kujdesur për fëmijët e tyre.
Prindërit më të qetë nuk janë ata që nuk ndihen kurrë të stresuar, por ata që e dinë se fëmijët i mbajnë mend modelet e sjelljes, jo shpërthimet individuale. Një shtëpi ku gabimet nuk shihen me panik, por si një mundësi për të mësuar, dhe ku fëmijët ndihen të dashur edhe pas ditëve të vështira, është vendi ku ata ndihen më të sigurt. Në fund të fundit, duket se qetësia nuk është aq shumë çështje karakteri sesa një sërë zakonesh të vogla që prindërit kultivojnë çdo ditë.