Prime Travel në ITB Berlin - përfitimet për klientët nga prezenca shumëvjeçare në panairin më të madh të turizmit në botë
Industria globale e turizmit çdo vit mblidhet në një nga ngjarjet më të rëndësishme të sektorit: ITB Berlin, panairi më i madh dhe më me ndikim i turizmit në botë, i cili zhvillohet në kompleksin e njohur të ekspozitave Messe Berlin në Berlin, Gjermani.
Në këtë platformë globale ku takohen mijëra profesionistë të industrisë – nga linjat ajrore, zinxhirët e hoteleve, destinacionet turistike dhe operatorët ndërkombëtarë – Prime Tours & Travel është pjesëmarrëse aktive prej shumë vitesh, duke ndërtuar partneritete strategjike që përkthehen drejtpërdrejt në benefite për klientët.
Një urë lidhëse mes Kosovës dhe industrisë globale të turizmit
Për një kompani turistike nga Kosova, prezenca e vazhdueshme në ITB Berlin përfaqëson shumë më tepër sesa një pjesëmarrje në panair. Ajo është një mundësi për të krijuar marrëdhënie direkte me furnizuesit më të mëdhenj të industrisë dhe për të negociuar oferta ekskluzive për klientët.
Përmes takimeve të shumta B2B dhe bashkëpunimeve të ndërtuara ndër vite, Prime Travel ka arritur të sigurojë qasje direkte në:
- hotele dhe resorte luksoze në destinacione globale,
- kontrata të favorshme me operatorë turistikë ndërkombëtarë,
- oferta speciale për sezonet e pushimeve,
- produkte të reja turistike dhe destinacione në trend,
Këto marrëveshje i mundësojnë kompanisë që klientëve të saj t’u ofrojë çmime më konkurruese, produkte ekskluzive dhe standarde më të larta shërbimi.
Avantazhet për klientët e Prime Travel
Falë rrjetit të krijuar në panaire ndërkombëtare si ITB Berlin, klientët e Prime Travel përfitojnë nga disa avantazhe konkrete:
1. Oferta ekskluzive dhe çmime më të mira
Negociatat direkte me partnerët globalë mundësojnë paketa pushimesh me çmime të favorshme dhe benefite shtesë.
2. Destinacione të reja dhe inovative
Panairet ndërkombëtare janë vendi ku prezantohen trendet e reja të turizmit – nga resortet e reja luksoze deri te përvojat unike të udhëtimit.
3. Siguri dhe besueshmëri në rezervime
Partneritetet e verifikuara me operatorë ndërkombëtarë garantojnë standarde të larta dhe shërbim profesional për çdo udhëtim.
4. Qasje në rrjet global të industrisë
Kjo përfshin linja ajrore, hotele ndërkombëtare, DMC dhe organizatorë eventesh, duke mundësuar zgjidhje të plota për udhëtime turistike, biznesi dhe evente ndërkombëtare.
Një vizion për zhvillimin e turizmit
Për Prime Travel, pjesëmarrja në ITB Berlin nuk është vetëm një aktivitet biznesi, por edhe një angazhim për të sjellë në tregun e Kosovës standardet më të mira të industrisë globale të turizmit.
Përmes këtij rrjeti ndërkombëtar, kompania vazhdon të zhvillojë produkte të reja udhëtimi, të krijojë partneritete strategjike dhe të ofrojë përvojat më cilësore për klientët e saj – duke e pozicionuar Kosovën gjithnjë e më shumë në hartën globale të turizmit.
“Në një kohë kur udhëtimet po bëhen gjithnjë e më dinamike dhe kërkesat e udhëtarëve gjithnjë e më të sofistikuara, prezenca shumëvjeçare e Prime Travel në ITB Berlin mbetet një garanci se klientët e saj do të kenë gjithmonë qasjen më të mirë në botën e udhëtimeve”, theksoi Fisnik Dragusha, CEO - Prime Tours & Travel.