Presion i ri mbi qytetarët, çmimet e produkteve bujqësore vazhdojnë të rriten
Produktet bujqësore në maj 2026 ishin 6.7 për qind më të shtrenjta krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, sipas të dhënave nga Enti Shtetëror i Statistikave, gjë që ngre edhe një herë pyetjen se sa rritjet e çmimeve po e gërryejnë fuqinë blerëse të qytetarëve dhe po rrisin presionin e përditshëm mbi buxhetet familjare.
Sipas të dhënave të publikuara, çmimet me pakicë në maj të këtij viti u rritën me 5.6 përqind krahasuar me majin e vitit 2025. Rritja më e madhe vjetore u regjistrua në produktet bujqësore, ndërsa shërbimet shënuan një rritje prej 6 përqind, dhe mallrat u rritën me 5.4 përqind.
Rritja e çmimeve të ushqimeve mbetet një nga goditjet më të ndjeshme për qytetarët. Rritja vjetore e çmimeve për produktet ushqimore është 4.2 përqind, ndërsa produktet ushqimore industriale janë rritur me 3.4 përqind. Pijet, alkoolike dhe joalkoolike, kanë shënuar një rritje prej 1.3 përqind.
Krahasuar vetëm me prillin e këtij viti, produktet bujqësore u rritën me 4.4 përqind, duke treguar se presioni mbi çmimet nuk është vetëm një trend vjetor, por vazhdon në baza mujore. Produktet ushqimore u rritën me 1.3 përqind, shërbimet me 1.5 përqind dhe mallrat me 0.6 përqind në të njëjtën periudhë.
Nga fillimi i vitit deri në maj, çmimet me pakicë janë rritur me 3.4 përqind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Rritja më e madhe në pesë muajt e parë ishte përsëri në produktet bujqësore, me 5.3 përqind, në produktet ushqimore me 5.2 përqind dhe në produktet ushqimore industriale me 5.1 përqind.
Presion shtesë mbi kostot po krijon edhe transporti, i cili është 11 për qind më i shtrenjtë në maj 2026 krahasuar me majin e vitit të kaluar. Kjo ndikon drejtpërdrejt në familje, por mund të ndikojë edhe në mënyrë indirekte në çmimet e produkteve, pasi shpërndarja më e shtrenjtë rrit çmimin përfundimtar të paguar nga qytetarët.
Këto shifra tregojnë se rritjet e çmimeve nuk janë më vetëm një kategori statistikore. Kur produktet bujqësore, ushqimi dhe transporti rriten më shumë, ndikimi ndihet më shpejt në tregje, supermarkete dhe në llogaritjet e përditshme të qytetarëve për atë që mund të blihet me të njëjtën pagë.