Presidenti i Iranit thotë se është gati të negociojë me SHBA-në
Presidenti Masoud Pezeshkian ka thënë se Irani është gati të negociojë me SHBA-në, pas kërkesave nga "qeveritë miqësore në rajon" për t'iu përgjigjur një propozimi për bisedime.
Në një deklaratë për X, Pezeshkian tha se i kishte thënë Ministrit të Jashtëm, Abbas Araghchi të ndiqte bisedimet "me kusht që të ekzistonte një mjedis i përshtatshëm - një mjedis i lirë nga kërcënimet dhe pritjet e paarsyeshme".
Fjalët e tij vijnë pasi udhëheqësi suprem i vendit, Ajatollah Ali Khamenei, paralajmëroi se çdo sulm ndaj Iranit do të shkaktonte një "luftë rajonale".
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka ndërtuar forca në rajon dhe kërcënoi të ndërmarrë veprime ushtarake nëse Irani nuk bie dakord për një marrëveshje mbi programin e tij bërthamor, dhe nuk ndalon vrasjen e protestuesve.
Pezeshkian tha se Irani do të ndiqte "negociata të drejta dhe të barabarta" me SHBA-në, duke shtuar se ato duhet të "kryhen brenda kuadrit të interesave tona kombëtare".
Bisedimet mund të mbahen në Stamboll të premten, me Araghchi që do të takohet me të dërguarin special të SHBA-së Steve Witkoff, sipas raporteve të medias amerikane.
Ministrat e Jashtëm të Egjiptit, Omanit, Pakistanit, Katarit, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe janë ftuar gjithashtu të marrin pjesë.
Njoftimi i Pezeshkian erdhi një ditë pasi Araghchi i tha CNN në një intervistë se ishte "i bindur se mund të arrijmë një marrëveshje" për të "siguruar që nuk ka armë bërthamore".
Irani këmbëngul se programi i tij bërthamor është tërësisht paqësor dhe mohon se po kërkon të zhvillojë armë bërthamore.
Kur u pyet për perspektivën e një marrëveshjeje nga gazetarët, Trump tha: "Nëse mund të gjejmë diçka, kjo do të ishte shumë mirë, dhe nëse nuk mundemi, ndoshta do të ndodhin gjëra të këqija".
Ai tha se një "forcë e jashtëzakonshme" po shkonte drejt Iranit, duke përfshirë anijet "më të mëdha dhe më të mira".
Përforcimi ushtarak amerikan në rajon përfshin aeroplanmbajtësen USS Abraham Lincoln, e cila ka një krah ajror prej rreth 70 aeroplanësh, dhe tre shkatërrues të pajisur me raketa Tomahawk.
Në një fjalim të dielën, Khamenei u tha iranianëve: "Ne nuk jemi iniciatorët dhe nuk duam të sulmojmë asnjë vend, por kombi iranian do të japë një goditje të fortë kundër kujtdo që sulmon dhe ngacmon ata".
Qershorin e kaluar, SHBA-të kryen sulme ajrore dhe raketore në tre objekte kryesore bërthamore iraniane gjatë një lufte 12-ditore midis Izraelit dhe Iranit. /Telegrafi/