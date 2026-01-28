Presidenti i Iranit paralajmëron për paqëndrueshmëri rajonale për shkak të kërcënimeve të SHBA-së
Presidenti i Iranit ka paralajmëruar se paqëndrueshmëria rajonale "nuk i sjell dobi askujt", ndërsa frika rritet për një konflikt të mundshëm me SHBA-në.
Uashingtoni ka treguar në javët e fundit se po shqyrton një sulm kundër Iranit në përgjigje të shtypjes së protestuesve nga Teherani, e cila ka lënë mijëra të vdekur.
SHBA-të kanë zhvendosur një aeroplanmbajtëse në rajon javën e fundit, transmeton Telegrafi.
Masoud Pezeshkian kritikoi "kërcënimet" e SHBA-së në një telefonatë me Princin e Kurorës Saudite Mohammed bin Salman dje, duke thënë se ato "synonin prishjen e sigurisë së rajonit dhe nuk do të arrinin asgjë tjetër përveç paqëndrueshmërisë".
"Presidenti vuri në dukje presionet dhe armiqësitë e fundit kundër Iranit, duke përfshirë presionin ekonomik dhe ndërhyrjen e jashtme, duke deklaruar se veprime të tilla nuk kishin arritur të minonin qëndrueshmërinë dhe ndërgjegjësimin e popullit iranian", tha një deklaratë nga zyra e Pezeshkian.
Ajo shtoi se princi i kurorës së Arabisë Saudite e mirëpriti dialogun dhe riafirmoi "angazhimin e Abu Dhabit për stabilitetin, sigurinë dhe zhvillimin rajonal" të Abu Dhabit. /Telegrafi/