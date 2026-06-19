Presidenti i FIFA-s i habit tifozët duke ndjekur dy ndeshje të Kupës së Botës FIFA në të njëjtën ditë - si ndodh saktësisht kjo?
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, po bën çmos që të ndjekë sa më shumë ndeshje të Kupës së Botës 2026 dhe tashmë është parë në shumicën e stadiumeve.
Infantino i habiti shumë njerëz të enjten (18 qershor 2026) duke ndjekur dy ndeshjet ku skuadra e tij vendase, Zvicra, shkatërroi Bosnjën dhe Hercegovinën me rezultatin 5-1, përpara se të merrte pjesë edhe në ndeshjen Kanada-Katar.
Kjo është mjaft e habitshme duke pasur parasysh se ka vetëm një orë diferencë midis dy ndeshjeve, dhe Infantinos iu desh të udhëtonte nga një vend në tjetrin në një periudhë të shkurtër kohore.
🤔How is FIFA President Gianni Infantino attending seemingly every World Cup match?
One minute he’s in Florida.
Thirty minutes later he’s apparently in California.
Then somehow he shows up in Canada on the very same day. 🤯
Florida to California is about a 6-hour flight… so… pic.twitter.com/zDztmYibJf
— Mr Wills (@MrWills96) June 19, 2026
Arsyeja për këtë është sepse presidenti i FIFA-s ka avionin e tij privat që fluturon nëpër vende të ndryshme për ta ndihmuar të ndjekë disa ndeshje në ditë.
Infantino kishte marrë dhuratë një avion privat për Kupën e Botës nga Qatar Airëays dhe gjithashtu ka leje sigurie të veçanta që i lejojnë të udhëtojë shpejt.
Për më tepër, presidenti i FIFA-s merr pjesë vetëm në një pjesë të caktuar të ndeshjeve, duke i lejuar atij të bëjë paraqitje në disa ndeshje në ditë. /Telegrafi/
🚨TRENDING: Gianni Infantino sitting next to Canada’s Prime Minister after Canada went up 3-0 on Qatar pic.twitter.com/foeN8bpTNY
— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 18, 2026