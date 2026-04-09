Presidenti i Federatës Turke të Futbollit pret pronarin e restorantit që dhuroi pije falas për tifozët turq në Prishtinë
Mentor Berisha, pronari i restorantit Metropol në Prishtinë, së bashku me familjen e tij, vizituan presidentin e Federatës Turke të Futbollit (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, në zyrën e tij gjatë udhëtimit të tyre në Stamboll.
Berisha kishte bërë më parë bujë dhe kishte fituar admirimin e qytetarëve me një shenjë që kishte vendosur në hyrje të restorantit Metropol në Prishtinë, para finales së playoff-it të kualifikimeve për Botërorin 2026, kur kombëtarja e Kosovës u përball me Turqinë.
“Sot jemi rivalë, por gjithmonë miq! Kafe dhe çaj për të gjithë tifozët turq nga ana jonë. Ju paguat në 1999— sot nuk i detyroheni asgjë!”, thuhej në pankartën që Berisha kishte vendosur në hyrje të restorantit të tij.
Në përfundim të takimit, i cili u zhvillua në qendrën stërvitore të kombëtares turke, familja Berisha i dhuroi presidentit Haciosmanoglu pikërisht këtë shenjë që kishin vendosur në restorant atë ditë.
Kosovalı restoran sahibi Mentor Berisha ve ailesi, davetlisi olarak İstanbul'a geldikleri Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Berisha, A Millî Takımımızın deplasmanda Kosova ile karşılaştığı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa…
— TFF (@TFF_Org) April 9, 2026
Në shenjë falënderimi, presidenti Haciosmanoglu i dhuroi çdo anëtari të familjes Berisha një fanellë të kombëtares së Turqisë, të personalizuar me emrin e secilit prej tyre.
Ky takim simbolizon jo vetëm respektin dhe lidhjet miqësore midis tifozëve dhe komuniteteve sportive, por edhe dashurinë e Berishës për futbollin dhe sportin si një urë bashkimi ndërkombëtar./Telegrafi/