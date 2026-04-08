Presidenti i Atletico Madrid reagon ashpër ndaj interesimit të Barcelonës për Alvarez
Presidenti i Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ka dhënë një përgjigje të prerë ndaj gazetarëve kur u pyet nëse Julian Alvarez do të qëndrojë në klub sezonin e ardhshëm, mes spekulimeve që e lidhin me një transferim te Barcelona.
“Ju mund të garantoni që do të jeni gjallë në fund të vitit?”, u përgjigj Cerezo.
Kur një gazetar tjetër theksoi se Alvarez ka kontratë me Atleticon dhe gazetari “ka kontratë me Zotin”, kreu i klubit madrilen u kundërpërgjigj: “Atëherë imagjinoni që unë jam Zoti dhe unë do të vendos kur ai duhet të largohet”.
Barcelona e ka identifikuar sulmuesin argjentinas si një nga objektivat kryesorë për afatin kalimtar të verës, ndërsa Atletico pritet të kërkojë një shumë shumë të lartë për kartonin e tij, duke qenë se kontrata e lojtarit është e vlefshme deri në vitin 2030.
Megjithatë, “Los Rojiblancos” nuk kanë asnjë qëllim ta shesin 26-vjeçarin dhe e konsiderojnë atë pjesë kyçe të projektit afatgjatë të klubit.
Në anën tjetër, Barcelona ka përgatitur edhe një alternativë, duke vendosur në listë yllin kosovar të Hoffenheim, Fisnik Asllani. /Telegrafi/