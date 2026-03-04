Presidenti Begaj dekreton ndryshimet në qeveri
Presidenti i Republikës, Bajram Begaj këtë mërkurë dekretoi lirimin e Ferit Hoxha nga detyra e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Misionin e Republikës së Shqipërisë pranë Bashkimit Evropian, rezident.
Begaj gjithashtu dekretoi ndryshimet në qeveri dhe shkarkimin nga detyra të:
Belinda Balluku, Zëvendëskryeministër dhe Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë;
Elisa Spiropali, Ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme;
Pirro Vengu, Ministër i Mbrojtjes;
Albana Koçiu, Ministër i Punëve të Brendshme;
Besfort Lamallari, Ministër i Drejtësisë;
Toni Gogu, Ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin.
Po sot, Presidenti dekretoi emërimin në detyrë të:
Albana Koçiu, Zëvendëskryeministër;
Ferit Hoxha, Ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme;
Besfort Lamallari, Ministër i Punëve të Brendshme;
Ermal Nufi, Ministër i Mbrojtjes;
Toni Gogu, Ministër i Drejtësisë;
Enea Karakaçi, Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë;
Erjona Ismaili, Ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin