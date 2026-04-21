Presidenti Ahmed El-Shara hap sallën sportive në Damask dhe shënon pikët e para në basketboll
Presidenti sirian Ahmed El-Shara vendosi ta hapë një sallë sportive në Damask jo vetëm me fjalime… por edhe me “formë sportive”!
Në vend që të presë shiritin dhe të largohet si zakonisht, ai hyri direkt në fushë për të provuar edhe aftësitë e tij në basketboll.
Suriye her yönüyle normale dönüyor.
Dünya standartlarındaki basketbol salonu Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından hizmete açıldı. pic.twitter.com/SLsXPh2H78
— Murat Özer (@muratozer_ist) April 20, 2026
Dhe jo, nuk ishte thjesht për foto — presidenti provoi edhe gjuajtjet e tij legjendare: 5 tentativa, 1 kosh!
Topraklarını teröristlerden temizledi, diktatör Esad’ı devirdi, düzenli ordu kurdu. Şimdi ise uluslararası standartlarda basketbol sahası açtı. İlk 3’lükte Ahmed Şara’dan geldi.
Esat çok iyidi diyenler nerde???
Ha şimdi Mollacı İrancı oldular... pic.twitter.com/Wu97M46mkG
— Ramin Saeidi (Maragalı) (@raminmaragali) April 21, 2026
Me pak fjalë, statistika modeste, por entuziazëm maksimal. /Telegrafi/
