Presidenti sirian Ahmed El-Shara vendosi ta hapë një sallë sportive në Damask jo vetëm me fjalime… por edhe me “formë sportive”!

Në vend që të presë shiritin dhe të largohet si zakonisht, ai hyri direkt në fushë për të provuar edhe aftësitë e tij në basketboll.

Dhe jo, nuk ishte thjesht për foto — presidenti provoi edhe gjuajtjet e tij legjendare: 5 tentativa, 1 kosh!

Me pak fjalë, statistika modeste, por entuziazëm maksimal. /Telegrafi/

