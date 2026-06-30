Prej nesër fillon ndalesa verore e lëvizjes së automjeteve të rënda në rrugët e Maqedonisë
Duke filluar nga nesër dhe deri më 31 gusht, do të zbatohet ndalimi i lëvizjes së automjeteve të rënda mbi 15 ton në rrugët shtetërore në Republikën e Maqedonisë së Veriut gjatë fundjavave dhe periudhave me temperatura jashtëzakonisht të larta.
Kufizime në trafik janë planifikuar të vendosen të premteve pasdite, si dhe të shtunave dhe të dielave, me qëllim uljen e ngarkesës së trafikut dhe rritjen e sigurisë rrugore gjatë periudhës së verës. Përveç kësaj, gjatë valëve të të nxehtit, ndalimi mund të vendoset edhe gjatë ditëve të javës, nga e hëna në të enjte, gjatë orëve më të nxehta midis orës 11:00 dhe 17:00.
Qëllimi i kësaj mase është lehtësimi i rrjedhës së trafikut, veçanërisht drejt qendrave turistike, si dhe mbrojtja e përdoruesve të rrugës gjatë temperaturave të larta.
Ndalimi nuk do të zbatohet për automjetet që transportojnë ushqim, naftë, kafshë, ndihmë humanitare dhe ngarkesa të tjera thelbësore.