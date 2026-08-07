Automjeti dëmtohet nga një plumb qorr në rajonin e Tetovës
SPB Tetovë njofton se një automjet është dëmtuar nga një plumb.
"Më 06.08.2026 në ora 12:00 në SPB Tetovë është raportuar se automjeti i udhëtarëve "Mercedes" me targa të Tetovës, pronë e A.A. (47) nga fshati Rakovec, më 05.08.2026 rreth orës 22:30 është dëmtuar nga një plumb qorr prej arme zjarri.
Është kryer këqyrje në vendngjarje, me ç"rast plumbi është gjetur dhe marrë për procedurë të mëtutjeshme", thonë nga SPB Tetovë./Telegrafi/
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