Voziti në gjendje të dehur dhe shkaktoi aksident, ndalohet një person nga rrethina e Berovës
MPB Maqedoni njofton se dje (19.08.2026), në orën 17:40, në Berovë, nëpunës policorë të NJPB Berovë e privuan nga liria L.М. (62) nga fshati Rusinovë, rrethina e Berovës.
"Më parë, ai me automjetin e pasagjerëve „Ford“, të cilin e drejtonte, u përplas në një automjet të parkuar dhe në gardhin e oborrit të një shtëpie. Gjatë ndërmarrjes së masave, u konstatua se ishte nën ndikimin e alkoolit, përkatësisht iu matën 2,62 promilë alkool në gjak".
"Është bërë këqyrje e vendit të ngjarjes, për rastin është njoftuar prokurori publik dhe pas dokumentimit të plotë të rastit do të vijojë kallëzim përkatës", thonë nga MPB.
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