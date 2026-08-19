Kallëzim penal ndaj tre personave nga Shkupi, dyshohen për "dhunë" dhe "zhvatje"
Njësia për Krime të Dhunshme - Departamenti për Krime të Dhunshme në SPB Shkup në koordinim me Prokurorinë Publike Shkup ngriti kallëzim penal me procedurë urgjente kundër V.A. (26), D.A. (27) dhe S.S., të tre nga Shkupi, për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për kryerjen e veprave penale "zhvatje" dhe "dhunë" sipas nenit 258 dhe nenit 386 të Kodit Penal.
"Më 17.08.2026 rreth orës 15:20 në zonën e komunës së Aerodromit, për shkak të marrëdhënieve të pazgjidhura më parë debitor-kreditor, ata sulmuan fizikisht një banor 28-vjeçar të Shkupit dhe bënë kërcënime ndaj tij dhe familjes së tij. Pas marrjes së masave, V.A. dhe D.A. u siguruan, dhe një urdhër qendror kërkimi u lëshua kundër S.S".
"Gjithashtu, u siguruan materiale provash. V.A. dhe D.A. u nxorën para gjykatësit të seancës paraprake dëgjimore, i cili urdhëroi që V.A. të lirohej në arrest shtëpiak për 30 ditë, D.A. u urdhërua të caktoheshin masa paraprake, ndërsa S.S. u urdhërua të paraburgosej në mungesë", thonë nga MPB.