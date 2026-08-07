Policia sekuestron veturën dhe ndalon 34-vjeçarin pas shkaktoi aksident trafiku në Shkup
Një banor i Shkupit me nivel alkooli në gjak prej 3.29 promil shkaktoi një aksident trafiku në Shkup, pas të cilit u privua nga liria.
Incidenti ndodhi dje rreth orës 15:10 në rrugën Prolet, ku 34-vjeçari I.A.L. nga Shkupi, duke drejtuar një makinë "Matiz" me targa të Shkupit, u përfshi në një aksident trafiku me një "Honda" të drejtuar nga 20-vjeçari D.P. nga Shkupi.
Aksidenti shkaktoi dëme materiale. Gjatë hetimit, oficerët e policisë përcaktuan se 34-vjeçari po drejtonte nën ndikimin e alkoolit, me alkotestin që tregoi një nivel të pabesueshëm prej 3.29 promil alkooli në gjakun e tij.
I.A.L. u ndalua në orën 17:00. Prokurori publik u njoftua për rastin, dhe automjeti u sekuestrua./Telegrafi/
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