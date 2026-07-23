Policia vijon shoqërimet e 4 protestuesve të tjerë, tensionohet situata jashtë Kuvendit
Situata jashtë godinës së Parlamentit është tensionuar sërish gjatë minutave të fundit.
Policia e Shtetit ka ndërhyrë për të shpërndarë protestuesit nga perimetri i sigurisë, çka ka nxitur përplasje të reja në terren.
Në vijim të kësaj, forcat e rendit kanë kryer 4 shoqërime të tjera, duke e çuar në 9 numrin e të shoqëruarve , duke i dërguar protestuesit drejt ambientit të Komisariatit Nr. 1.
Situata mbetet e qetë për momentin, ndërsa efektivët po vijojnë përpjekjet për largimin e turmës nga hyrja e Kuvendit. /euronews/
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