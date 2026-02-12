Policia kërkon ndihmën e qytetarëve për arrestimin e Liridon Podrimajt - kanosi zyrtarët policorë
Policia e Kosovës, përkatësisht Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë, me autorizim të prokurorit të Shtetit, kërkon bashkëpunimin e qytetarëve për lokalizimin dhe arrestimin e personit të dyshuar, Liridon Hajdar Podrimja, i lindur me 1989 në Gjakovë.
Sipas një postimi në rrjetin social në Facebook në faqen e Policisë së Kosovës bëhet e ditur se i dyshuari kërkohet për veprat penale: ‘kanosje (ndaj personit zyrtar)’, ‘mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve’, ‘posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge’ dhe aktualisht gjendet në arrati.
“Bazuar në informacionet zyrtare, i njëjti konsiderohet person i rrezikshëm dhe dyshohet se mund të posedojë armë”.
Policia e Kosovës fton të gjithë qytetarët që, nëse kanë ndonjë informacion që mund të ndihmojë në lokalizimin e tij, ta njoftojnë Policinë përmes numrit 192, adresës elektronike info@kosovopolice.com, aplikacionit ‘Lajmëro Policinë”, apo në stacionin policor më të afërt. Të gjitha informacionet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë. /Telegrafi/