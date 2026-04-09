Po humbim muskuj, nuk flemë mirë, ndërsa kilogramët “qëndrojnë”: Pse barnat për dobësim nuk po japin efekt
Ekspertët shpjegojnë pse rezultatet mungojnë dhe si të shmangen gabimet më të zakonshme
Dobësimi i shoqëruar me lodhje të vazhdueshme, humbje të masës muskulore, gjumë të dobët ose kufizime të vazhdueshme mund të jetë një goditje e madhe për shëndetin fizik dhe psikik. Barnat për dobësim, përfshirë medikamentet GLP-1 për diabetin tip 2 dhe obezitetin, përfaqësojnë një përparim të madh në terapi, por nuk janë të gjithfuqishme, sidomos nëse përdoren në mënyrë të gabuar. Vërehet se pacientët shpesh nuk kanë informacion të mjaftueshëm për përdorimin më efikas të tyre. Ekspertët kanë veçuar 7 gabime të zakonshme gjatë përdorimit të këtyre barnave.
Kontrollon sheqerin dhe ndjenjën e urisë
Bëhet fjalë për një medikament për diabetin tip 2 dhe obezitetin që vepron si agonist i dyfishtë i receptorëve GLP-1 dhe GIP. Ky medikament, që jepet një herë në javë në formë injeksioni, kontrollon nivelin e sheqerit në gjak dhe ul ndjenjën e urisë. Alister Mare, drejtor operativ dhe farmacist që këshillon pacientët që fillojnë terapinë GLP-1, thekson se përdorimi i tij shpesh shoqërohet me keqkuptime, madje edhe me momente ankthi, për disa arsye të zakonshme.
Hamë nga zakoni
– Shpesh pacientët thonë se hanë mëngjes në të njëjtën kohë dhe konsumojnë ushqimin e zakonshëm, edhe pse nuk janë të uritur, por nga zakoni. Barnat GLP-1 e ulin oreksin, por nuk mund të ndryshojnë zakonet e rrënjosura, thekson Mare.
Këshilla është që të shfrytëzohet momenti kur ndjehet ulja e urisë dhe të bëhet pyetja: “A po hamë sepse jemi të uritur apo nga zakoni?”
Mare i nxit pacientët të vlerësojnë përbërjen e vakteve. Nëse më parë konsumonin mëngjes të pasur me karbohidrate, është koha të vërejnë se ngopen edhe me sasi më të vogël dhe me më shumë proteina cilësore, transmeton Telegrafi.
Dua të dobësohem për një muaj
Shpesh synohet dobësim brenda 3 ose 4 javësh, përpara një eventi apo pushimi.
– Njerëzit presin rezultate të mëdha në kohë të shkurtër, gjë që nuk është e mundur. Trupit i duhet kohë të përshtatet me barnat GLP-1. Shpesh shfaqen probleme gastrointestinale dhe duhet kohë që oreksi të ndryshojë dhe të kuptohet mënyra e të ushqyerit gjatë kësaj terapie. Shumë persona lexojnë informacione të pasakta në internet dhe rrjete sociale për dobësim të shpejtë, por duhet të mendojmë për atë që është më e mira për ne. Dobësimi i ngadalshëm dhe gradual është shenjë se terapia po funksionon si duhet. Ndjekja e rezultateve të shpejta mund të ketë pasoja negative dhe të rrisë efektet anësore, thotë Mare.
Diarre, kapsllëk, të përziera
Përdorimi i çdo medikamenti mund të shoqërohet me efekte anësore të pakëndshme. Te GLP-1, sidomos në fillim, pacientët ankohen për diarre, të përziera, të vjella ose kapsllëk.
Mare thekson se disa persona gabimisht mendojnë se këto efekte do të vazhdojnë gjatë gjithë kohës.
– Ndryshimet e vogla në ushqim dhe marrja e mjaftueshme e lëngjeve mund të ndihmojnë shumë. Gjithçka varet nga planifikimi dhe vakte të lehta, por ushqyese. Vërehet se shumë persona heqin dorë nga terapia në fazat e hershme, pa kërkuar mbështetje shtesë, thekson ai.
Proteinat
Ndjenja e dobësisë dhe urisë shpesh lidhet me marrjen e pamjaftueshme të proteinave.
– Shumë persona zvogëlojnë sasinë e ushqimit, por nuk ndryshojnë përbërjen e tij. Mungesa e proteinave çon në lodhje, ngopje më të dobët dhe vështirësi në ruajtjen e masës muskulore. Proteinat janë thelbësore sepse ndihmojnë në ngopje dhe ruajtje të muskujve. Rregulli i thjeshtë është që çdo vakt të ketë bazë proteine, pastaj të shtohen fibra dhe yndyrna të shëndetshme, thotë Mare.
Rekomandohet që çdo vakt apo ushqim i ndërmjetëm të përfshijë proteina si vezë, jogurt, pulë, peshk, tofu ose fasule.
Pak fibra dhe ujë
Ulja e oreksit mund të çojë pa dashje në marrje më të vogël të fibrave dhe lëngjeve.
– Fibra dhe uji janë thelbësorë për mirëqenie gjatë dobësimit, sidomos nëse shfaqet kapsllëk. Fibra ka nevojë për ujë; mungesa e tyre ngadalëson tretjen dhe shkakton parehati, thekson Mare.
Këshillohet rritje graduale e perimeve, frutave të pyllit, tërshërës, bishtajoreve dhe drithërave integrale, si dhe konsum i rregullt i ujit.
Megjithatë, ai thekson se rritja e fibrave nuk është e përshtatshme për të gjithë dhe personat me probleme të zorrëve duhet të konsultohen me mjekun.
Nuk hamë gjatë ditës, por e kompensojmë në mbrëmje
– Disa persona hanë shumë pak gjatë ditës, por në mbrëmje rritet dëshira për ushqim dhe ndodh teprimi. Nuk është mungesë vullneti, por reagim i trupit ndaj mungesës së ushqimit. Edhe me oreks të ulur, nevojiten vakte të rregullta. Vakte të vogla dhe të pasura me proteina gjatë ditës ndihmojnë në shmangien e teprimit në mbrëmje, shpjegon Mare.
Ekspertët theksojnë se krijimi i këtyre zakoneve kërkon kohë.
Humbja e kilogramëve = sukses
Shumë pacientë e shohin humbjen e peshës si matësin e vetëm të suksesit, duke neglizhuar gjumin, aktivitetin fizik dhe menaxhimin e stresit.
– Nëse fokusohemi vetëm te pesha, humbasim përfitimet afatgjata të zakoneve të shëndetshme. Dobësimi nuk është i qëndrueshëm nëse shoqërohet me lodhje, humbje muskujsh dhe pagjumësi. Rezultatet më të mira arrihen me ushtrime të forcës 2–3 herë në javë dhe gjumë cilësor, që ruajnë muskujt, përmirësojnë humorin dhe rregullojnë oreksin, thekson Mare. /Telegrafi/