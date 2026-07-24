PLD: Maqedonia shpenzon para publike për dreka zyrtare me Presidenten nga India pa asnjë marrëveshje të nënshkruar
PLD njoftoi se nëse nuk do të ishte për këtë turne rajonal në një paketë me Moldavinë dhe Rumaninë, mund të mos e kishim vënë re fare pikën më të ulët në të cilën ka arritur diplomacia e vendit.
Nga PLD thonë se, ndërsa Kishinau dhe Bukureshti po nënshkruanin memorandume specifike, duke siguruar tregje të reja për fermerët e tyre dhe duke negociuar investime reale në sektorin farmaceutik, sektorin e IT-së dhe sektorin e logjistikës, udhëheqësit tanë të lartë shtetërorë e pritën presidenten indian me folklor të zakonshëm protokollar, zbulimin e një busti dhe gosti të shtrenjta diplomatike.
"Realiteti i ashpër është shkatërrues: ndërsa Moldavia dhe Rumania po nënshkruajnë marrëveshje që do të rrisin buxhetet e tyre dhe pagat e qytetarëve, Maqedonia po shpenzon para publike për dreka dhe darka zyrtare pa asnjë marrëveshje të nënshkruar.
Kur nuk kanë asgjë konkrete në tryezë, zyrtarët po i hedhin hi syve të publikut me përralla për ndonjë ambicie prej 400 milionë dollarësh në shkëmbim tregtar", thotë kryetarja e PLD-së, Monika Zajkova./Telegrafi/