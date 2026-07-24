PLD njoftoi se nëse nuk do të ishte për këtë turne rajonal në një paketë me Moldavinë dhe Rumaninë, mund të mos e kishim vënë re fare pikën më të ulët në të cilën ka arritur diplomacia e vendit.

Nga PLD thonë se, ndërsa Kishinau dhe Bukureshti po nënshkruanin memorandume specifike, duke siguruar tregje të reja për fermerët e tyre dhe duke negociuar investime reale në sektorin farmaceutik, sektorin e IT-së dhe sektorin e logjistikës, udhëheqësit tanë të lartë shtetërorë e pritën presidenten indian me folklor të zakonshëm protokollar, zbulimin e një busti dhe gosti të shtrenjta diplomatike.

"Realiteti i ashpër është shkatërrues: ndërsa Moldavia dhe Rumania po nënshkruajnë marrëveshje që do të rrisin buxhetet e tyre dhe pagat e qytetarëve, Maqedonia po shpenzon para publike për dreka dhe darka zyrtare pa asnjë marrëveshje të nënshkruar.

Kur nuk kanë asgjë konkrete në tryezë, zyrtarët po i hedhin hi syve të publikut me përralla për ndonjë ambicie prej 400 milionë dollarësh në shkëmbim tregtar", thotë kryetarja e PLD-së, Monika Zajkova./Telegrafi/

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