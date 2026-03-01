Plazhi i Velipojës plot me qytetarë, Rama ndan pamjet
Moti i ngrohtë dhe temperaturat pranverore kanë sjellë këtë të diel një numër të lartë vizitorësh në plazhin e Velipojës, ku shumë qytetarë kanë zgjedhur të kalojnë fundjavën pranë detit.
Pamjet tregojnë hapësira bregdetare të pastra, ndërsa pushues të shumtë shihen duke shijuar diellin dhe shëtitjet buzë Adriatikut.
Fotografitë janë publikuar edhe nga kryeministri Edi Rama, i cili ka ndarë momente nga frekuentimi i plazhit në këtë fundjavë.
Top Lajme
Jobs
Real Estate