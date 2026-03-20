“Pixie cut” rikthehet fuqishëm: 3 stile moderne që po dominojnë pranverën
Flokë më të shkurtër, më të freskët dhe më elegantë – tre stile që po zgjedhin edhe emrat e njohur
Ndoshta bëhet fjalë për lodhje nga të njëjtat stile apo për dëshirën për ndryshim pas trendeve të njëtrajtshme të dimrit, por prerja pixie po shndërrohet me shpejtësi në një nga zgjedhjet më të preferuara për pranverën.
Jessie Buckley dhe Gracie Abrams janë vetëm disa nga emrat e njohur që gjatë sezonit të ndarjes së çmimeve e kanë konfirmuar këtë trend, duke treguar fuqinë e flokëve të shkurtër si simbol i një fillimi të ri për pranverën 2026.
Si ta rifreskoni flokun për pranverë?
Kalimi nga dimri në pranverë shpesh shoqërohet me flokë të thatë dhe maja të dëmtuara. Për ta mbajtur flokun të freskët dhe të shëndetshëm, ekspertët rekomandojnë prerje të rregullt, përkatësisht shkurtimin e majave çdo 8 deri në 10 javë. Për shkëlqim të menjëhershëm, përfundoni larjen e flokëve me ujë të ftohtë, në mënyrë që të mbyllet kutikula.
Nëse dëshironi të ndryshoni pamjen tuaj, prerja pixie është zgjidhje ideale. Nëse vendosni për një ndryshim më të theksuar, merrni me vete foto frymëzuese tek floktari. Nëse ende nuk jeni gati për flokë shumë të shkurtër, mund të filloni me një zgjidhje të ndërmjetme, një prerje mes bob-it dhe pixie-s.
Të gjitha prerjet moderne që po shfaqen aktualisht kanë një bazë të përbashkët: ruajnë strukturën klasike të stilit “gamine”, me anë më të gjata dhe pjesë të pasme më të shkurtër, por me përfundim shumë më të butë. Më poshtë gjeni tre stilet më moderne pixie për këtë sezon.
Trixie
Te kjo prerje, vëllimi dhe tekstura e lehtë janë thelbësore. Trixie është në fakt një version më i butë i pixie-s. Ajo balancon në mënyrë perfekte një pamje moderne me një nuancë retro. Kërkon stil pak të çrregullt, që i jep një ndjesi natyrale dhe të lirshme pamjes.
Pixie i lëmuar
Prerja pixie e drejtë dhe e lëmuar është ideale për ditët më të ngrohta. Shmanget shtresëzimi i rëndë, ndërsa flokët mund të vendosen pas veshit për një pamje elegante ose të lihen paksa të çrregullt për një efekt më të relaksuar. Kjo e bën atë zgjedhje perfekte për pranverën 2026.
Pixie i viteve 2000
I frymëzuar nga stili i Jessie Buckley dhe Gracie Abrams, ky trend rikthen modën e fillimviteve 2000. Karakterizohet nga ndarja e theksuar anësore dhe prerja e pjerrët, ku pjesa e pasme është më e shkurtër, ndërsa fijet që rrethojnë fytyrën janë më të gjata, duke krijuar një pamje elegante dhe të rafinuar. /Telegrafi/