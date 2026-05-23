Frizurat më të mira për flokë të hollë: Këto prerje japin volum të menjëhershëm
Me prerjen e duhur, kujdes të butë dhe disa truke të thjeshta, edhe flokët e hollë mund të duken më të dendur, më të plotë dhe më të shëndetshëm
Flokët vijnë në tekstura, dendësi dhe forma të ndryshme, dhe pikërisht këtu qëndron bukuria e tyre. Megjithatë, shumë gra me flokë të hollë përballen shpesh me të njëjtin problem: si të arrijnë volum, plotësi dhe një frizurë që duket sikur sapo kanë dalë nga salloni?
Lajmi i mirë është se flokët e hollë kanë më shumë përparësi nga sa mendojmë. Stilizohen më lehtë, thahen më shpejt, janë të bindshëm dhe nuk kërkojnë shumë produkte për t’u dukur bukur dhe të kuruar. Me disa truke të zgjuara dhe me prerjen e duhur, edhe flokët më të hollë mund të duken më të dendur, më të plotë dhe më të shëndetshëm.
Flokët e hollë kërkojnë qasje më të butë. Ndryshe nga flokët e trashë dhe të fortë, fija e hollë është më e ndjeshme dhe më e prirë për t’u këputur, thyer dhe dëmtuar. Prandaj ekspertët këshillojnë të shmanget krehja agresive, përdorimi i tepruar i pjastrës dhe trajtimet e ashpra që e lodhin edhe më shumë flokun.
Në vend të kësaj, fokusi duhet të jetë te produktet e lehta për volum, tharja e drejtë dhe prerja që i jep flokut plotësi natyrale pa shumë mundim. Një frizurë e mirë mund ta ndryshojë krejtësisht pamjen e flokëve të hollë: u jep teksturë, ngritje në rrënjë dhe i bën të duken dukshëm më të pasur, transmeton Telegrafi.
Kur bëhet fjalë për prerjen, disa frizura funksionojnë veçanërisht mirë për flokë të hollë. Prerja bob është një nga zgjedhjet më të mira, sepse krijon përshtypjen e flokëve më të dendur dhe më të plotë. Duket sidomos bukur kur është paksa e shkallëzuar ose e stilizuar me valë të lehta.
Edhe prerja me shtresa mund të jetë zgjidhje shumë e mirë, nëse bëhet me kujdes. Shtresat e menduara mirë i japin flokut më shumë lëvizje, dinamikë dhe teksturë. Megjithatë, nuk duhet tepruar, sepse shumë shtresa mund ta bëjnë flokun të duket edhe më i rrallë.
Një tjetër zgjedhje shumë moderne është prerja e frymëzuar nga vitet ’90. Nëse ju pëlqejnë frizurat që duken të relaksuara, natyrale dhe pa shumë përpjekje, ky trend është ideal. Shtresat e buta dhe natyrale i japin flokut lëvizje dhe volum vizual, pa e rënduar dhe pa kërkuar stilizim të komplikuar.
Te flokët e hollë, rregulli kryesor është: më pak është më mirë. Produktet e rënda mund ta ulin edhe më shumë flokun, prandaj është më mirë të zgjidhen shkuma të lehta për volum, sprej për ngritjen e rrënjës dhe shampo të thatë që jep teksturë. Po aq e rëndësishme është edhe mbrojtja nga nxehtësia, në mënyrë që fija të mbetet e shëndetshme dhe më rezistente ndaj thyerjes.
Disa truke të vogla mund të bëjnë dallim të madh. Flini në këllëf jastëku prej mëndafshi për të ulur thyerjen e flokëve, mos i lani flokët shumë shpesh, përdorni bigudi ose furçë të madhe për ngritje në rrënjë dhe mos e vendosni balsamin direkt në lëkurën e kokës.
Edhe pse shumë gra i shohin flokët e hollë si problem, e vërteta është se ata mund të duken jashtëzakonisht elegantë, modernë dhe të sofistikuar. Sekreti është te prerja e duhur, kujdesi i butë dhe teknikat e stilizimit që theksojnë bukurinë natyrale të flokut, pa e rënduar atë.
Me pak kujdes dhe me zgjedhjen e duhur të frizurës, flokët e hollë mund të marrin atë efektin “wow” që të gjithë e dëshirojnë, pa trajtime agresive dhe pa shumë produkte.
/Telegrafi/