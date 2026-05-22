Rrënja e flokëve nuk është më problem: Teknika që po ndryshon ngjyrosjen
“Root melting” po bëhet një nga teknikat më të kërkuara në sallonet e bukurisë, sepse krijon kalim natyral të ngjyrës dhe e bën flokun të duket elegant për shumë më gjatë
Ekziston ai moment pas ngjyrosjes së flokëve kur ngjyra duket perfekte, por vetëm pas disa javësh rrënja fillon ta ndryshojë të gjithë pamjen. Vija mes rrënjës dhe pjesës tjetër të flokëve bëhet e dukshme, ndërsa ajo që duhej të dukej e freskët dhe e rregullt fillon gradualisht ta humbasë butësinë vizuale.
Pikërisht për këtë arsye, muajt e fundit gjithnjë e më shumë vëmendje po merr teknika që në botën e frizerisë quhet “root melting”. Ajo nuk përpiqet ta fshehë rrënjën me çdo kusht, por e shndërron atë në pjesë të modelit të flokëve, duke krijuar përshtypjen e një kalimi natyral që duket më i butë, më elegant dhe shumë më modern.
Çfarë është “root melting” dhe si funksionon
Teknika “root melting” nënkupton “shkrirjen” e kujdesshme të një nuance më të errët në rrënjë me tonet më të çelëta përgjatë flokut, në mënyrë që të shmanget vija e fortë e kalimit që shpesh krijohet pas ngjyrosjes klasike ose zbardhjes së flokëve.
Frizerët shpjegojnë se bëhet fjalë për një proces ku ngjyra “shpërndahet” nga rrënja drejt gjatësisë së flokut, por në mënyrë të kontrolluar dhe graduale, që kalimi të duket sa më natyral.
Kjo teknikë përdoret më së shpeshti pas zbardhimit të flokëve, kur rrënja duhet të harmonizohet me pjesën tjetër të ngjyrës dhe të krijohet efekt më i butë dhe më i thellë.
Rezultati është flokë që duken sikur janë rritur natyrshëm, pa kontraste të forta dhe pa nevojën për vizita të shpeshta te frizeri, transmeton Telegrafi.
Pse “root melting” është bërë kaq popullor
Arsyeja kryesore e popullaritetit të kësaj teknike është prakticiteti i saj. Në një kohë kur kërkohen zgjidhje që duken bukur, por nuk kërkojnë mirëmbajtje të vazhdueshme, “root melting” është veçuar natyrshëm.
Kjo mënyrë e ngjyrosjes bën që flokët të duken të rregullta për më gjatë, edhe kur rrënja fillon të dalë, sepse ajo nuk konsiderohet më “problem”, por pjesë e stilit të ngjyrës.
Pikërisht ky kalim i butë krijon përshtypjen e një stili modern, të relaksuar dhe elegant që përshtatet lehtë me pamjen e përditshme.
“Root melting” dhe balayage: ngjashmëritë dhe dallimet
Edhe pse shpesh përmenden bashkë, “root melting” dhe balayage nuk janë e njëjta teknikë, megjithëse plotësojnë shumë mirë njëra-tjetrën.
Balayage është teknikë zbardhimi ku fijet më të çelëta aplikohen me dorë për të krijuar efekt natyral, sikur flokët të jenë ndriçuar nga dielli. Ndërsa “root melting” vjen si hapi përfundimtar që lidh rrënjën me pjesët e zbardhura.
Frizerët theksojnë se pikërisht ky shtresim final është ai që e bën diferencën në pamjen përfundimtare, sepse zbut kontrastin, shton thellësi në ngjyrë dhe i bën flokët të duken më natyralë dhe më “luksozë”, pa ndarje të dukshme mes nuancave.
Kujt i përshtatet më shumë kjo teknikë
“Root melting” është veçanërisht i preferuar nga personat që duan të mbajnë fije më të çelëta në flokë, por nuk duan vijë të fortë dhe të dukshme të rrënjës.
Po ashtu, është zgjedhje ideale për ata që nuk kanë kohë për ngjyrosje të shpeshta, por duan që flokët të vazhdojnë të duken të kuruara dhe moderne.
Një tjetër avantazh i kësaj teknike është se përshtatet lehtë me nuanca të ndryshme flokësh, nga tonet bionde dhe kafe deri te karamelja apo ngjyrat e mjaltit.
Pamja natyrale që po ndryshon qasjen ndaj ngjyrosjes së flokëve
Në thelb, “root melting” po ndryshon mënyrën se si njerëzit e shohin rrënjën e flokëve. Në vend që ajo të fshihet dhe të korrigjohet çdo disa javë, tani bëhet pjesë e estetikës që duket e menduar, natyrale dhe elegante.
Dhe pikërisht në këtë ide qëndron arsyeja pse ky trend nuk po kalon shpejt: sepse nuk kërkon përsosmëri artificiale, por një kalim të butë që përshtatet me jetën reale dhe stilin e përditshëm. /Telegrafi/