Lisa Rinna nuk njihet në paraqitjen e fundit: Kaçurrela bionde dhe fustan dramatik në premierë
Aktorja dhe ylli televiziv u shfaq në Los Angeles me një pamje krejt ndryshe, duke kombinuar flokët biondë kaçurrela me një veshje teatrale në nuanca të kaltra dhe të bardha
Shumë vite më parë, kur Lisa Rinna deklaroi “It’s whack-a-doodle time” në një episod të “The Real Housewives of Beverly Hills”, pa e ditur, ajo sikur po paralajmëronte pikërisht pamjen e saj më të fundit, argëtuese dhe teatrale.
Të hënën, më 18 maj, ylli televiziv 62-vjeçar mori pjesë në premierën e filmit “Stop! That! Train!” në Los Angeles, me një veshje të krijuar nga Miss Claire Sullivan.
Pamja, të cilën Rinna e quajti “derby debutante” në Instagram Stories, përbëhej nga një bluzë njëkrahëshe në ngjyrë të kaltër të çelët, me efekt të grisur, me një fjongo të madhe në pjesën e qafës dhe me material me vija në pjesën e poshtme. Ajo e kombinoi me një fund asimetrik prej tyli të bardhë dhe çizme të gjata me lidhëse nga Le Silla.
Rinna ndryshoi edhe flokët, duke zgjedhur një model bob të shkurtër, biond dhe me kaçurrela të dendura. Edhe grimi ishte po aq dramatik: sy shumë të errët me efekt “smoky” dhe buzë në nuancë natyrale, transmeton Telegrafi.
Ajo njihet prej kohësh për ndryshimet e guximshme në stil. Vetëm një javë më parë, më 11 maj, Rinna ishte shfaqur në një event në Los Angeles me flokët e saj karakteristikë të shkurtër ngjyrë kafe. Edhe veshja atëherë ishte më e përmbajtur: një xhaketë argjendi me xixa, bluzë e zezë me dekolte të theksuar dhe xhinse.
Në një intervistë të fundit për “InStyle”, Rinna foli për evoluimin e karrierës së saj, pjesë e së cilës janë padyshim edhe momentet e shumta të spikatura të stilit.
“Mendoj se, para së gjithash, ka të bëjë me fatin dhe, së dyti, me të qenit e hapur, e gatshme dhe e prirur për të provuar gjëra të reja, ndoshta pa aq shumë frikë”, tha ajo.
“Jam më e qetë në jetën time, prandaj ndoshta kjo bën që gjërat të vijnë natyrshëm. Nuk jam më me këmbë të ngulura duke thënë: ‘Duhet ta bëj këtë, duhet ta bëj atë’. Gjërat vijnë dhe unë thjesht u them ‘po’. Ndoshta po e lë më shumë universin të marrë drejtimin. Nuk e di saktësisht. Jam mirënjohëse. Ka qenë shumë argëtuese”, shtoi Rinna.
