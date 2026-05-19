Ngjyra e flokëve që po dominon në Kanë: këtë sezon të gjitha po bëhen bionde
Nga Cate Blanchett te Bella Hadid, yjet në Festivalin e Kanës po tregojnë se biondja moderne nuk është më klishe hollywoodiane, por simbol i elegancës, karakterit dhe luksit të rafinuar
Në tapetin e kuq nuk dominojnë më nuancat e parashikueshme dhe uniforme të flokëve bionde, të cilat për dekada simbolizonin glamurin klasik hollywoodian. Në vend të tyre është shfaqur një trend i ri – më kompleks, elegant dhe pothuajse psikologjik. Pikërisht kjo po ndodh aktualisht në Festivalin e Kanës.
Flokët bionde nuk janë më aty vetëm për t’ju “zbukuruar” në mënyrën tradicionale. Ato nuk përpiqen të zbusin tiparet e fytyrës, nuk insistojnë te joshja dhe nuk luajnë me stereotipet klasike. Biondja moderne ka thellësi dhe karakter. Ndryshimi më i madh është se ajo më në fund po del nga korniza e feminitetit njëdimensional.
Në Croisette, ky transformim tashmë shihet qartë. Cate Blanchett mban një bob në nuancë champagne blonde, që duket intelektual, strikt dhe luksoz njëkohësisht. Biondja e saj nuk është romantike apo e ëmbël, por shumë imponuese.
Nga ana tjetër, Gillian Anderson zgjedh butter blonde me kaçurrela voluminoze që reflektojnë dritën pothuajse në mënyrë filmike.
Dikur, biondja ishte pothuajse një kostum. Nga Marilyn Monroe e deri te periudha Y2K, ajo simbolizonte një lloj glamuri që me kalimin e kohës u kthye në klishe. Sot situata është krejt ndryshe.
Prandaj nuancat që dominojnë aktualisht janë aq të ndryshme mes vete. Ngjyra honey blonde që mban Bella Hadid duket si karamel i shkrirë, me rrënjë më të errëta që i japin seriozitet dhe luks. Nuk është më biondja që përpiqet të fshehë rrënjën natyrale, por një nuancë që pikërisht përmes kontrastit duket edhe më elegante.
Në anën tjetër, Diane Kruger zgjedh nuanca më të ftohta të kombinuara me gërsheta të stilizuara me precizitet, që duken pothuajse couture. Te ajo, biondja duket e disiplinuar, aristokratike dhe shumë e rafinuar.
Emma Mackey shkon në drejtim krejt tjetër, me një bob vanilla blonde që duket rinor, me atë moskokëçarjen karakteristike franceze dhe me një dozë nostalgjie.
Pikërisht kjo larmi e bën trendin kaq interesant. Nuk ekziston më vetëm një nuancë “ideale” e biondes. Tani çdo version i saj tregon një histori tjetër.
Kelly Rutherford i qëndron besnike tonit glamuroz champagne blonde, që duket si vazhdim natyral i estetikës së luksit të qetë, ndërsa Poppy Delevingne zgjedh një nuancë eterike vanilla që reflekton dritën si mëndafsh.
Ndërkohë, Emmanuelle Béart dëshmon se flokët bionde mund të duken edhe krejtësisht të çliruara, paksa të çrregullta, me stil tipik francez dhe jashtëzakonisht aktuale.
Interesante është se biondja e re nuk është më aq e përsosur dhe e paprekshme. Në Festivalin e Kanës pamë topuzë të lëmuar, rrënjë natyrale, teksturë flokësh jo shumë të drejtuar, madje edhe onde që duken qëllimisht të çrregullta, sikur t’i kishte formësuar era e Côte d’Azur.
Ndoshta pikërisht për këtë arsye ngjyra bionde e flokëve është tani kaq tërheqëse. Nuk ekziston më ideja se duhet të dukeni “perfekte” për të mbajtur tone më të çelëta. Përkundrazi, më bukur duken nuancat që kanë karakter, thellësi dhe njëfarë ngrohtësie emocionale.
Sepse këtë verë pyetja nuk do të jetë “cilën nuancë bionde të zgjedh?”, por cilët tone ju përshtaten më së miri. /Telegrafi/