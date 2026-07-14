Piloti britanik shkruan në qiell "jam i mërzitur" mbi kufirin Angli-Uells
Një pilot i linjës ajrore e shprehu mërzitjen e tij duke shkruar në qiell "Jam i mërzitur" mbi një grykëderdhje në kufirin midis Anglisë dhe Uellsit.
Mesazhi u kap në faqen e internetit të gjurmimit të linjave ajrore Flightradar24, transmeton Telegrafi.
Të dhënat e saj treguan se aeroplani Ravenair u nis nga Liverpooli në orën 11:25 të mëngjesit të shtunën. Në një udhëtim dy-orësh, ai fluturoi mbi Wirral, Cheshire, Uellsin e Veriut dhe grykëderdhjen Dee, mbi të cilën mesazhi i mërzitur ishte qartë i dukshëm.
Piloti kaloi 20 minuta duke ndjekur frazën me shtatë shkronja në sythe të ngushta, këndore mbi ujë midis Talacre dhe Greenfield.
"Nuk kam parë kurrë një pilot të thotë se është i mërzitur duke e shkruar atë në qiell", tha Aaron Rheins, një bloger gjurmimi fluturimesh në TikTok.
Mesazhi në qiell u bë në një lartësi prej rreth 335 metrash me shpejtësi pak më pak se 100 nyje, sipas Flightradar24.
Linja ajrore tha se piloti ishte një instruktor fluturimi në të 20-at, i cili kishte hipur në Piper Tomahawk për një fluturim provë pasi një pjesë ishte zëvendësuar në aeroplan.
Menaxheri i saj i operacioneve, Wayne Barrett, sugjeroi që piloti nuk do të përballej me pasoja dhe i dha lavde aftësisë së tij të fluturimit. Duke folur për BBC-në, ai tha: "Mendoj se piloti ishte pak i mërzitur, pasi ishte vetëm një fluturim provë. Kini parasysh, ishte një fluturim mjaft i aftë."
Ai shtoi: "Ai nuk është në telashe, por ne kemi pasur shumë vëmendje prej tij. Aeroplani tani është kthyer në mënyrë të sigurt në hangar dhe piloti është në ditën e tij të pushimit."
Barrett konfirmoi se fluturimi ishte i nevojshëm për të testuar një pjesë të zëvendësuar, edhe nëse rruga ishte e paautorizuar.
"Mendoj se pjesa ishte një cilindër që duhej zëvendësuar. Pra, kur kjo ndodh, ne e çojmë aeroplanin për një provë për t'u siguruar që gjithçka është në rregull, gjë që edhe ndodhi", tha ai.
Pavarësisht mesazhit, Barrett tha se piloti duhet të ketë qenë shumë i përqendruar në atë kohë: “Ai ishte pak i mërzitur, por ndoshta iu desh të përqendrohej shumë në fund për të shkruar fjalët, kështu që ndoshta nuk ishte aspak i tillë”.