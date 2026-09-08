Pesë ushqime që luftojnë inflamacionin dhe përmbajnë më shumë proteina se sa vezët
Edhe pse vezët janë një zgjedhje popullore, ushqime si salmoni, thjerrëzat, kosi grek dhe tofu ofrojnë edhe më shumë proteina. Këto ushqime jo vetëm që ndërtojnë muskuj, por falë acideve omega-3, fibrave dhe antioksidantëve, ato e mbrojnë në mënyrë aktive trupin nga inflamacioni kronik.
Regjimet dietike me bazë proteinash dhe anti-inflamatore po përjetojnë aktualisht një popullaritet të madh. Edhe pse vezët janë një zgjedhje e zakonshme me 6 gramë proteina për copë, ushqime të caktuara ofrojnë një përqindje edhe më të lartë të proteinave, me praninë e njëkohshme të lëndëve ushqyese që luftojnë në mënyrë aktive kundër proceseve inflamatore në trup.
Nutricionistët theksojnë se këto ushqime jo vetëm që ndërtojnë dhe ruajnë masën muskulore, por veprojnë drejtpërdrejt edhe kundër inflamacionit kronik:
Salmon i egër
Është në krye të listës. Një porcion prej 85 gramësh përmban 19 gram proteina dhe pothuajse 2 gram acide yndyrore omega-3 (EPA dhe DHA). Këto acide zvogëlojnë prodhimin e molekulave inflamatore në trup.
Thjerrëza
Gjysmë filxhani me thjerrëza të gatuara siguron 9 gramë proteina dhe 8 gramë fibra (29 përqind e nevojave ditore). Fermentimi i këtyre fibrave në zorrë prodhon acide yndyrore me zinxhir të shkurtër që rregullojnë proceset inflamatore, ndërsa polifenolet neutralizojnë radikalet e lira.
Kos grek
Me afërsisht 13 gramë proteina për gjysmë filxhani, përmban dy herë më shumë proteina sesa një vezë. Përveç proteinave, ofron kultura të gjalla probiotike për një mikrobiomë të shëndetshme të zorrëve dhe acid linoleik të konjuguar (CLA), i cili ndihmon në rregullimin e imunitetit.
Edamame (sojë e re)
Një filxhan ofron 18 gramë proteinë soje dhe 8 gramë fibra. Është i pasur me izoflavone - përbërës bimorë me veti të forta antioksiduese dhe anti-inflamatore.
Tofu
Është një burim i jashtëzakonshëm i proteinave të plota bimore, me deri në 22 gramë proteina për gjysmë filxhani. Ashtu si edamame, përmban përqendrime të larta të izoflavoneve mbrojtëse.