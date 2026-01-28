Pesë kandidatë për prokuror publik të shtetit, kandidaturat i dërgohen qeverisë
Ka përfunduar konkursi për kryeprokurorin e ri. Në thirrjen e Kuvendit janë paraqitur pesë kandidatë. Kandidaturat nga ana e Kuvendit tashmë janë dërguar në Qeveri.
Kandidatë janë ushtruesja aktualja e detyrës kryeprokurore Anita Topollova-Isajllovska, prokurorja Lençe Ristovska, gjyqtari i Gjykatës Themelore Penale, Nenad Savevski, ish-kryetari i Gjykatës Themelore Penale, Vlladimir Pançevski, dhe prokurorja nga Prokuroria e Shkupit, Lidija Raiçeviç.
Sipas Ligjit për Prokurorinë Publike, kandidaturat dërgohen në qeveri, e pastaj qeveria pret mendimin e Këshillit të Prokurorëve, dhe nëse brenda 15 ditëve Këshilli nuk jep mendim, Qeveria nuk mund të përcaktojë propozimin, por i rekomandon Kuvendit të shpallë një konkurs të ri. Kryeprokurori votohet në Kuvend me shumicë të thjeshtë, pra 61 vota.