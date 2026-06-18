Përveç me dronë, Ukraina e sulmoi Moskën edhe me raketa
Sulmet ndaj Moskës kanë marrë një dimension të ri, pasi përveç dronëve ukrainas, në valën e fundit të goditjeve raportohet se janë përdorur edhe raketa.
Sipas raportimeve paraprake, mjetet e përdorura mund të kenë qenë raketa të tipit BARS, të cilat dyshohet se mbajnë koka luftarake me peshë nga 50 deri në 100 kilogramë.
Informacioni ende nuk është konfirmuar zyrtarisht, por analizat fillestare sugjerojnë se bëhet fjalë për një përpjekje për të zgjeruar aftësitë e sulmeve në distancë ndaj objektivave në territorin rus.
Përdorimi i raketave krahas dronëve do të përbënte një ndryshim të rëndësishëm në taktikat e sulmeve, pasi raketat kanë shpejtësi më të lartë dhe janë më të vështira për t’u interceptuar krahasuar me shumë mjete pa pilot.
Ato mund të përdoren për të goditur objektiva strategjike, duke përfshirë infrastrukturën ushtarake, qendrat e komandimit ose objekte të tjera me rëndësi.
Sulmet ndaj Moskës kanë shkaktuar reagime të forta nga autoritetet ruse, të cilat kanë deklaruar vazhdimisht se mbrojtja ajrore është aktive dhe se po punohet për neutralizimin e kërcënimeve nga ajri.
Nga ana tjetër, Ukraina ka theksuar se goditjet në territorin rus janë pjesë e strategjisë së saj për t’iu përgjigjur sulmeve ruse ndaj qyteteve ukrainase dhe për të ushtruar presion mbi Moskën. /Telegrafi/