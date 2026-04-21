Përurohen investime në digjitalizim në shkollën “Hasan Prishtina” në Prishtinë
Drejtori i Arsimit në Prishtinë, Samir Shahini, ka bërë të ditur se janë përuruar investimet më të reja në digjitalizim në Shkollën Fillore "Hasan Prishtina".
Sipas tij, gjatë vizitës së realizuar së bashku me kryetarin e kryeqytetit, Përparim Rama, janë vendosur tabela digjitale dhe është bërë shtrirja e rrjetit modern të internetit në këtë institucion arsimor.
"Sot, bashkë me Kryetarin e Kryeqytetit z. Përparim Rama, vizituam Shkollën Fillore "Hasan Prishtina", ku përuruam investimet më të reja në digjitalizim — tabela digjitale dhe shtrirjen e rrjetit më modern të internetit në shkollë", ka shkruar Shahini.
Ai ka theksuar se këto pajisje janë pjesë e një kontingjenti më të gjerë të shpërndarë në shkollat e kryeqytetit.
"Këto tabela janë pjesë e kontigjentit prej 180 pajisjeve të shpërndara në shkollat tona, duke bërë që sot mbi 70% e klasave të jenë të pajisura me këto mjete moderne për mësimdhënie", ka shtuar ai.
Në fund, Shahini ka vlerësuar se investimet në arsim do të vazhdojnë.
"Investime çdo ditë, për arsim më cilësor dhe më afër nevojave të kohës", ka përfunduar ai. /Telegrafi/