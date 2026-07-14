Persona të panjohur depërtojnë në depon e një firme në Klinë, vjedhin para nga kasaforta - rasti po hetohet
Një person ka njoftuar se persona të panjohur kanë depërtuar në depon e firmës dhe kanë vjedhur një shumë të konsiderueshme nga kasaforta.
Sipas një njoftimi për media thuhet se rasti ka ndodhur të hënën rreth orës 02:00 në fshatin Zajm, në Klinë.
Tutje thuhet se në vendngjarjes kanë dalë njësitet përkatëse.
“Fsh. Zajm, Klinë 13.07.2026 – 02:00. Ankuesi mashkull kosovar, ka njoftuar se persona të panjohur kanë depërtuar në depon e firmës dhe kanë vjedhur një shumë të konsiderueshme parash nga kasaforta. Në vendngjarje kanë dalë njësitet përkatëse. Rasti duke u hetuar”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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