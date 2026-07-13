ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Në valën e fundit të sulmeve kundër Iranit, SHBA-të përdorën për herë të parë dronë detarë sulmi me një drejtim.

Dronët detarë u vendosën së bashku me aeroplanë luftarakë, anije detare dhe dronë ajrorë sulmi njëkahësh.

Në një deklaratë pas përfundimit të sulmeve, Komanda Qendrore e SHBA-së tha:

"Forcat janë të pozicionuara dhe të përgatitura për të siguruar që liria e lundrimit të mbetet e disponueshme për anijet tregtare pavarësisht agresionit, ngacmimit, kërcënimeve dhe deklaratave arbitrare të vazhdueshme të pajustifikuara nga Irani".

SHBA-të konfirmuan vonë dje se kishin nisur një valë të re sulmesh kundër Iranit.

Komanda Qendrore e SHBA-së tha se presidenti Donald Trump kishte urdhëruar sulmet “për t’i mbajtur forcat iraniane përgjegjëse” dhe se sulmet do të degradonin më tej aftësinë e tyre për të sulmuar anijet tregtare.

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit tha se goditi bazat amerikane në Bahrein dhe Kuvajt në përgjigje dhe se operacionet hakmarrëse ishin "në vazhdim". /Telegrafi/

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