Përplasje në Pejë, “Siparantum” akuzon për injorim dhe tarifa - reagon Drejtoria e Kulturës
Një përplasje publike është hapur mes Korit “Siparantum” dhe Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport (DKRS) në Komunën e Pejës, pas një njoftimi të kësaj drejtorie lidhur me aktivitetin me një kor nga Lituania, ku “Siparantum” pretendon se kontributi i tij është injoruar, ndërsa DKRS i ka hedhur poshtë këto akuza, duke theksuar se kori është ndër organizatat më të përkrahura nga komuna.
Fillimisht, Kori “Siparantum” reagoi duke e cilësuar “të papranueshme” që në njoftimin e DKRS-së për aktivitetin me korin lituanez nuk u përmend fare ky kor, ndonëse, sipas tyre, përfaqësuesit e Siparantum ishin të pranishëm dhe bashkëpunimi ishte iniciuar e koordinuar prej tyre.
“Është e papranueshme… të mos përmendet fare Kori Siparantum, ndonëse në këtë takim kanë qenë të pranishëm përfaqësuesit e tij dhe vetë bashkëpunimi është iniciuar dhe koordinuar nga ne”, thuhet në reagimin e korit.
Siparantum theksoi se ishte ai që e ka sjellë korin nga Lituania në Pejë dhe se po zhvillon koncert në qytet për të pasuruar jetën kulturore dhe për të krijuar mundësi të shkëmbimit artistik.
“Është pikërisht Kori Siparantum ai që e ka sjellë këtë kor në Pejë… me qëllimin e vetëm për të pasuruar jetën kulturore”, thuhet më tej.
Pas kësaj, DKRS reagoi me komunikatë zyrtare, duke thënë se pretendimet e korit “nuk pasqyrojnë në mënyrë të saktë realitetin” dhe se Siparantum mbetet një prej organizatave më të përkrahura nga Komuna e Pejës.
“Në këtë kuadër, OJQ Kori Siparantum është një ndër organizatat më të përkrahura nga Komuna e Pejës, si në aspektin financiar, ashtu edhe përmes ofrimit të hapësirave publike”, thuhet në komunikatën e DKRS-së.
Drejtoria deklaroi se, përmes subvencioneve vjetore, “Siparantum” ka përfituar rreth 10 mijë euro në vit, duke shtuar se organizata ka shfrytëzuar edhe hapësira komunale në disa lokacione, përfshirë së fundi Galerinë e Arteve.
Në lidhje me aktivitetin me korin nga Lituania, DKRS sqaroi se njoftimi i publikuar ishte “protokollar institucional” dhe nuk kishte për qëllim t’i paraqiste të gjithë akterët e përfshirë.
“Komunikimi i publikuar nga DKRS ka pasqyruar një aktivitet protokollar institucional… Interpretimi i këtij njoftimi si ‘injorim’ është i pasaktë dhe joproporcional”, thuhet në reagim.
Debati vazhdoi edhe me publikimin nga Siparantum të një dokumenti të vitit 2022, që – sipas korit – ishte përgjigje e drejtoreshës së DKRS-së (në emër të drejtoratit të Teatrit të Qytetit) për shfrytëzimin e Teatrit Profesionist “Istref Begolli” për një recital të fëmijëve “Siparantum Kids”, me hyrje pa pagesë.
Në shkresë thuhet se DKRS “JAP PËLQIMIN” për shfrytëzimin e sallës, skenës dhe pianos së teatrit, por përmendet edhe obligimi financiar prej 150 eurosh, sipas rregullores komunale për taksa dhe tarifa.
Pas publikimit të këtij dokumenti, DKRS reagoi sërish, duke thënë se kryetari i bordit të Siparantum Choir “ka zgjedhur të përdorë si argument një dokument të vitit 2022”, pavarësisht mbështetjes së vazhdueshme të komunës, ndërsa e akuzoi se po kërkon trajtim të privilegjuar për çështjen e taksave komunale.
“Z. Kasapolli shpreh pakënaqësi për respektim të Rregullores Komunale për Taksa Komunale, duke kërkuar trajtim të privilegjuar… kërkesa të vazhdueshme jashtë kornizës ligjore”, thuhet në reagimin e drejtorisë.
DKRS ka paralajmëruar se, në emër të transparencës dhe në përputhje me Ligjin për Qasje në Dokumente Publike, do të publikojë vendimet, rekomandimet dhe dokumente të tjera që lidhen me mbështetjen e dhënë për OJQ-të, përfshirë edhe “Siparantum”. /Telegrafi/