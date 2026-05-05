Përplasja Rama-LDK, marrëveshja me PDK-në trazon politikën në Prishtinë
Zhvillimet e fundit në politikën lokale në Prishtinë, kanë nxjerrë në pah një përplasje të hapur mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kryetarit të kryeqytetit, Përparim Rama, pas lëvizjeve të këtij të fundit për bashkëpunim me Partinë Demokratike të Kosovës.
Rama ka ndërmarrë hapa konkretë drejt një marrëveshje me PDK-në, duke e paraqitur këtë si një bashkëpunim “përtej ndasive partiake” dhe në funksion të qeverisjes së qytetit.
Marrëveshja Rama–PDK dhe ndarja e pushtetit
Sipas zhvillimeve të fundit, Rama ka ndërtuar një marrëveshje funksionale me PDK-në për bashkëqeverisje në kryeqytet, e cila përfshin marrjen e një pjese të konsiderueshme të drejtorive komunale nga kjo parti.
Konkretisht, PDK pritet të udhëheqë shtatë drejtori kyçe: Shërbimet Publike, Arsimi, Transformimi, Sporti, Kultura, Parqet dhe Urbanizmi.
Kjo marrëveshje shtrihet edhe në ndërmarrjet publike si “Pastrimi”, “Trafiku Urban” dhe Ndërmarrja Banesore, duke treguar për një rikonfigurim të thellë të pushtetit lokal.
Rama e ka arsyetuar këtë lëvizje si një hap pragmatik për funksionalizimin e komunës, duke deklaruar: “Po fillojmë një bashkëpunim të ri politik… për zhvillimin e Prishtinës” dhe duke shtuar se synimi është: “qeverisje që tejkalon interesat partiake”.
Emërimi i Besianë Musmuratit
Një nga zhvillimet më domethënëse në këtë proces është emërimi i Besianë Musmurati në pozitën e nënkryetares së komunës. Ky vendim shihet si pjesë kyçe e marrëveshjes me PDK-në.
Emërimi i saj ka tërhequr vëmendje edhe për shkak të kontekstit: Musmurati kishte qenë më herët drejtoreshë e Arsimit dhe ishte shkarkuar nga vetë Rama, ndërsa tani rikthehet në një nga pozitat më të rëndësishme të ekzekutivit komunal.
Shkarkimet dhe reagimet
Paralelisht me këto zhvillime, në komunë kanë ndodhur një sërë shkarkimesh të zyrtarëve ekzistues, të cilat janë interpretuar si pjesë e përgatitjes për akomodimin e PDK-së në qeverisje.
Ditët e fundit, ai ka shkarkuar drejtorë komunalë të afërt me kryetarin e Lidhjes Demokratike (LDK), Lumir Abdixhikun, si Sokol Havollin e Sibel Halimin dhe i ka zëvendësuar me anëtarë të PDK-së. Të martën ka shkarkuar Samir Shahinin nga posti i drejtorit të Arsimit në Komunën e Prishtinës.
Reagimet nga të shkarkuarit nuk kanë munguar. Ata kanë shprehur pakënaqësi të thellë, duke e cilësuar procesin si politik dhe të padrejtë.
Në reagimet publike është theksuar se ky është një “mbyllje kapitulli” dhe një devijim nga parimet me të cilat ishte fituar besimi i qytetarëve.
Në disa raste, ish-zyrtarët kanë lënë të kuptohet se zhvillimet aktuale përfaqësojnë një ndarje të qartë nga LDK dhe një rreshtim të ri politik në komunë.
Distancimi i LDK-së dhe kreut të partisë Lumir Abdixhiku
Në anën tjetër, kreu i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka mohuar kategorikisht çdo marrëveshje me PDK-në, duke theksuar se këto janë veprime individuale të kryetarit të komunës.
“LDK nuk ka marrëveshje me PDK-në, këto janë marrëveshje të kryetarit të komunës”, tha Abdixhiku.
Abdixhiku ka rikujtuar gjithashtu se Rama ka garuar si kandidat i pavarur në listën e LDK-së, duke nënvizuar tërthorazi distancën mes partisë dhe vendimeve të tij.
Zhvillimet në Prishtinë, Abdixhiku: S’ka marrëveshje me PDK-në, Rama ishte kandidat i pavarur në listën e LDK-së
Nga veprimi i Ramës është distancuar edhe partia me të cilën ai fitoi garën në kryeqytet në dy palë zgjedhjet e fundit.
Sipas LDK-së, marrëveshja nuk përfaqëson qëndrimin zyrtar dhe vullnetin e kësaj partie.
“LDK njofton opinionin publik se nuk ka asnjë marrëveshje me PDK-në dhe asnjë parti tjetër politike në Prishtinë për bashkëqeverisje. LDK nuk ka marrë pjesë në asnjë proces ndërpartiak për ndonjë marrëveshje bashkëqeverisëse politike deri më tani”, thuhej në reagimin e LDK-së.
E gjithë kjo situatë ka krijuar një realitet të ri politik në Prishtinë: një kryetar që po ndërton shumicë të re përmes marrëveshjeve “vetanake” dhe një parti që distancohet dhe mohon përgjegjësinë për këto vendime.
Në thelb, zhvillimet nuk janë më thjesht çështje e menaxhimit lokal, por një përplasje politike me potencial për të ndikuar edhe në raportet më të gjëra brenda LDK-së. /Telegrafi/