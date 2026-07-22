Përpjekja e kësaj gruaje për tu zhytur pa maskë po bën xhiron e rrjeteve
Një video e një gruaje duke provuar të zhytet nën ujë pa përdorur maskë zhytjeje ka tërhequr vëmendjen e madhe në rrjetet sociale.
Pamjet kanë shkaktuar reagime të shumta, ndërsa shumë përdorues janë shprehur të impresionuar nga aftësia dhe qetësia e saj nën ujë.
Në video shihet gruaja duke hyrë në ujë dhe duke tentuar të qëndrojë e zhytur pa pajisje për frymëmarrje, ndërsa përpjekja e saj është komentuar gjerësisht nga ndjekësit.
Shumë prej tyre e kanë cilësuar momentin si të pazakontë dhe mahnitës.
Pamjet janë shpërndarë me shpejtësi në internet, duke marrë komente pozitive nga përdorues që kanë vlerësuar kontrollin e frymëmarrjes dhe guximin e saj gjatë zhytjes. /Telegrafi/
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