Përleshje me kangur pas uljes me parashutë - një mundësi e rrallë, por jo e pamundur
Shanset që një person të përfundojë në një përleshje me një kangur menjëherë pas uljes me parashutë janë jashtëzakonisht të ulëta, por jo krejtësisht të pamundura, sidomos në Australi.
Edhe pse një situatë e tillë mund të tingëllojë si e dalë nga një film komik, realiteti i faunës australiane e bën këtë skenar më pak të pabesueshëm sesa duket në fillim.
Kangurët, të cilët janë të përhapur në shumë zona të vendit, ndonjëherë mund të afrohen në hapësira ku njerëzit zbarkojnë pas aktiviteteve ekstreme si parashutizmi.
Sipas përshkrimeve anekdotike dhe rasteve të rralla të raportuara, ndërveprimet e papritura mes njerëzve dhe kafshëve të egra në Australi nuk janë krejtësisht të pazakonta. Megjithatë, ekspertët theksojnë se incidente të tilla mbeten përjashtime dhe jo rregull.
Në përgjithësi, ndërsa një përballje mes një parashutisti dhe një kanguri mund të duket si një situatë humoristike, ajo shërben më shumë si kujtesë për natyrën unike dhe të paparashikueshme të jetës së egër në Australi. /Telegrafi/