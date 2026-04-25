Përfundon pa fitues derbi mes Prishtinës dhe Gjilanit
Prishtina ka luajtur baras me rezultat 1-1 në shtëpi ndaj Gjilanit në kuadër të javës së 30-të të elitës së futbollit kosovar.
Pjesa e parë u karakterizua kryesisht me duele të fortë në mesufshë, por asnjëra prej skuadrave nuk arriti ta gjejë rrugën e rrjetës.
Situatë krejt ndryshe ishte në pjesën e dytë, e cila u shoqërua me shumë vendime të diskutueshme nga gjyqtari.
Në minutën e 58-të mysafirët arritën ta gjejnë rrugën e rrjetës, por goli u anulua me VAR.
Vetëm dy minuta më vonë, Gjilani arriti të fitojë penallti dhe nga ai aksion Christopher Mamengi i Prishtinës u ndëshkua me karton të kuq.
I saktë nga penalltia ishte sulmuesi Senad Jarovic që realizoi në minutën e 61-të për rezultatin 1-0.
Mirëpo gëzimi i gjilanasve nuk zgjati shumë, pasi menjëherë në aksionin vijues Prishtina ia doli të barazojë shifrat në 1-1 përmes Arjol Bllacës.
Deri në fishkëllimën e fundit të gjyqtarit Genc Nuza nuk pati më ndonjë rast për t’u veçuar dhe të dy skuadrat u desh të pajtoheshin me nga një pikë.
Pas këtij barazimi Prishtina shkon në kuotën e 45 pikëve dhe mban pozitën e tretë në tabelë, ndërsa Gjilani renditet i katërti me 44 sosh./Telegrafi/