Përfshihet nga flakët një hotel në Vlorë, 7 persona dërgohen në spital
Një hotel në Lungomare në Vlorë është përfshirë nga flakët.
Si pasojë e zjarrit, 7 persona janë dërguar në spital për të marrë ndihmë mjekësore. 3 prej tyre janë dërguar në Tiranë për ndihmë më të specializuar.
Flakët kanë nisur nga lokali në katin e parë të ndërtesës dhe janë përhapur edhe në katin e dytë, ku ndodhet hoteli.
Në vendngjarje kanë mbërritur policia dhe forcat zjarrfikëse, të cilat kanë bërë të mundur lokalizimin e zjarrit.
Ndërkohë, kanë nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. /Tch/
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