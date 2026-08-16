Një hotel në Lungomare në Vlorë është përfshirë nga flakët.

Si pasojë e zjarrit, 7 persona janë dërguar në spital për të marrë ndihmë mjekësore. 3 prej tyre janë dërguar në Tiranë për ndihmë më të specializuar.

Flakët kanë nisur nga lokali në katin e parë të ndërtesës dhe janë përhapur edhe në katin e dytë, ku ndodhet hoteli.

Në vendngjarje kanë mbërritur policia dhe forcat zjarrfikëse, të cilat kanë bërë të mundur lokalizimin e zjarrit.

Ndërkohë, kanë nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. /Tch/

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