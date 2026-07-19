Përfaqësuesit e Ontarios thonë se kritikat e Trumpit ndaj përpjekjeve të Kanadasë për të ndaluar zjarret janë 'absolutisht të papranueshme'
Doug Ford, tha se kritikat e SHBA-së ndaj përpjekjeve kanadeze për të ndaluar "skenarin e tmerrshëm" të përhapjes së zjarreve pyjore në provincën e tij dhe mbytjes së tymit në një pjesë të gjerë të Shteteve të Bashkuara, ishin "absolutisht të papranueshme".
"Po përpiqemi ta kalojmë këtë", tha Ford të shtunën, duke shtuar se nëse situata do të përmbysej dhe SHBA-të do të përballeshin me zjarre, "ne do të jemi atje për të mbështetur fqinjët tanë", transmeton Telegrafi.
Presidenti Donald Trump fajësoi atë që e quajti menaxhim të paaftë kanadez të pyjeve për tymin, dhe tha të premten se do t'i shtonte "kosto të pallogaritshme" të trajtimit të ndotjes tarifave ekzistuese për mallrat kanadeze. Shtëpia e Bardhë nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment mbi vërejtjet e Fordit.
Ford tha në një konferencë për shtyp se 655,000 hektarë pyll po digjeshin në të gjithë Ontarion, provincën më të populluar të Kanadasë.
"Zemra ime thyhet për njerëzit që kanë humbur shtëpitë ose kampet dhe bizneset e tyre", tha Ford, duke shtuar se u ka thënë ministrave të tij se nuk ka "asnjë kufizim" në shpenzimet për të mbrojtur njerëzit në të gjithë provincën.
Ford sugjeroi që nëse Trump donte që Kanadaja të pastronte pyjet e saj, ai duhet të hiqte tarifat amerikane për drurin e butë.
Nëse Kanadaja do të ishte në gjendje të transportonte drurin e saj të butë në SHBA pa tarifa, "kjo do të zgjidhte shumë nga problemet me të cilat përballemi tani", tha Ford.
Ministrja Federale e Emergjencave, Eleanor Olszewski, tha të premten vonë se Forcat e Armatosura Kanadeze do të përdornin aeroplanë për të evakuuar banorët e Fort Hope në Ontarion veriperëndimor me popullsi të pakët, ku po digjen disa nga zjarret më intensive.
Rajoni ka pak rrugë dhe mbështetet shumë në udhëtimin ajror. Mijëra njerëz janë evakuuar tashmë në qytete më në jug të Ontarios.
Zjarret e mëdha pyjore janë bërë një dukuri e rregullt në Kanada, shtëpi e disa prej pyjeve më të mëdha në botë. Ekspertët e klimës thonë se rritja e temperaturave ka çuar në dru më të thatë dhe rritje të rrezikut nga zjarri. /Telegrafi/