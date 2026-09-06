Përballja për Grenlandën, von der Leyen zbarkon në ishull me premtim për miliona euro
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, po viziton Grenlandën, ndërsa Bashkimi Evropian po sinjalizon mbështetje të vazhdueshme për ishullin përballë thirrjeve të përsëritura të presidentit amerikan Donald Trump që SHBA-ja ta marrë nën kontroll.
Gjatë vizitës, von der Leyen pritet të nënshkruajë një deklaratë të përbashkët mes BE-së dhe Grenlandës, territor autonom i Danimarkës.
Trump ka argumentuar se SHBA-ja duhet të marrë kontrollin e Grenlandës për arsye të “sigurisë kombëtare”, duke paralajmëruar se përndryshe ishulli mund të merret nga Kina ose Rusia.
Në janar, von der Leyen dhe presidenti i Këshillit Evropian, António Costa, theksuan rëndësinë e integritetit territorial dhe sovranitetit, duke shprehur mbështetje të plotë për Danimarkën dhe popullin e Grenlandës.
Në Forumin Ekonomik Botëror në Davos, von der Leyen tha se BE-ja po përgatit një “valë masive investimesh evropiane” në Grenlandë, me synim forcimin e sigurisë në Arktik.
Raportohet se Komisioni Evropian ka propozuar 530 milionë euro për Grenlandën në buxhetin për periudhën 2028–2034, ndërsa pritet që von der Leyen të njoftojë edhe 200 milionë euro të tjera gjatë vizitës.
Grenlanda është bërë gjithnjë e më e rëndësishme në rivalitetin gjeopolitik në Arktik.
SHBA-ja aktualisht operon një bazë ushtarake në ishull, Pituffik Space Base, e cila përdoret për paralajmërim dhe mbrojtje nga raketat, si dhe për mbikëqyrje hapësinore.
Ndërkohë, liderët e pesë partive politike në parlamentin e Grenlandës deklaruan në janar: “Nuk duam të jemi amerikanë, nuk duam të jemi danezë; duam të jemi grenlandezë”.