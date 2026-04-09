Një burrë nga Maryland bleu një biletë lotarie për herë të parë në jetën e tij dhe fitoi 50,000 dollarë.

Banori i Cantonsville, i cili e përshkroi veten si skeptik ndaj lotarisë, tha se qëndrimi i tij ndaj blerjes së biletave u zbut kur pa një njeri tjetër duke fituar para.

Burri zgjodhi një biletë me vlerë 5 dollarë dhe ai dhe gruaja e tij e gërvishtën atë pas darkës.

Ajo doli të ishte një fituese prej 50,000 dollarësh.

Çifti tha se fitimet e tyre do të shkojnë për të bërë një pagesë për një shtëpi të re. /Telegrafi/

