Për ata që “kanë ndarë mendjen”, Sony Xperia 1 VIII tani është në dispozicion për paraporositje në Evropë
Sony Xperia 1 VIII u njoftua herët në mëngjes dhe - në mënyrën tipike të Sony-t - modeli i ri nuk do të dalë në shitje deri në mesin e qershorit.
Kjo është më vonë se Mark 7 dhe Mark 6, të cilët u njoftuan në mesin e majit dhe u lansuan në fillim të qershorit.
Por nëse e keni vendosur, mund ta porosisni paraprakisht një të tillë që tani.
Kjo pasi që Xperia 1 VIII është i disponueshëm në Amazon UK dhe Amazon Germany - dhe do të jetë i disponueshëm për porosi paraprake edhe në rajone të tjera.
Për çdo lexues të Amerikës së Veriut që e sheh këtë lajm, na vjen keq, kjo nuk përfshin atë pjesë të botës.
Amazon ka vetëm modelin bazë 12GB/256GB. Versioni me specifikimet më të larta 16GB/1TB do të shitet ekskluzivisht në dyqanet Sony, kështu që mos prisni ta shihni diku tjetër.
Jashtë Evropës, shitësit me pakicë të palëve të treta do të ofrojnë gjithashtu variantet 12GB/512GB dhe 16GB/512GB.
Cilado qoftë modeli që të merrni, mund të shtoni sa më shumë hapësirë ruajtjeje të dëshironi përmes portës shumë të rrallë microSD.